Trump, il presidente più guerrafondaio

Nessun presidente dell’era moderna ha ordinato un numero così elevato di attacchi militari contro una varietà tanto ampia di paesi come Donald Trump. Sotto il suo comando sono state colpite sette nazioni, tre delle quali — Iran, Nigeria e Venezuela — non erano mai state in precedenza bersaglio di incursioni dirette da parte delle forze armate degli Stati Uniti. I dati indicano che nel solo 2025 il presidente ha autorizzato più raid aerei individuali di quanti Joe Biden ne abbia ordinati nel corso dell’intero suo mandato quadriennale.

La portata di queste azioni acquista rilevanza se si considera che Trump ha condotto la propria campagna elettorale presentandosi esplicitamente come il candidato contrario alla guerra. La versione fornita dalla Casa Bianca è che questa identità rimanga intatta: l’amministrazione sostiene che il presidente esaurisca sempre ogni via diplomatica prima di agire e che la proiezione di una forza schiacciante rappresenti, di per sé, il percorso più efficace verso una pace duratura. Tuttavia, la morte di tre militari statunitensi nelle prime ventiquattr’ore dell’offensiva contro l’Iran sta sottoponendo questa linea di pensiero a una prova brutale. In una dichiarazione video rilasciata domenica, Trump ha ammesso con rammarico che probabilmente ci saranno altre perdite prima della conclusione delle ostilità, promettendo al contempo di fare tutto il possibile per evitarlo e giurando di vendicare i caduti.

Il quadro generale evidenzia come gli attacchi ordinati da Trump siano storicamente distintivi non solo per frequenza, ma anche per tipologia. Se le campagne post-11 settembre di George W. Bush e la guerra dei droni di Barack Obama erano massicce su scala globale, esse rimanevano concentrate in teatri operativi ereditati o formalmente autorizzati dal Congresso. Trump ha invece aperto fronti del tutto nuovi, ordinando un attacco nel giorno di Natale in Nigeria, affondando imbarcazioni di narcotrafficanti nei Caraibi e coordinando la cattura di Nicolás Maduro a Caracas. Il modello operativo appare costante: nessun impiego massiccio di truppe di terra, rifiuto di coinvolgimenti prolungati e uso di una forza devastante applicata in tempi rapidi, presentata come essenziale per la difesa degli interessi nazionali.

L’attuale operazione militare contro l’Iran si colloca in una categoria a parte, configurandosi come l’atto di politica estera più aggressivo e rischioso dell’intera presidenza. Trump ha dato il via a Operation Epic Fury — una campagna congiunta tra Stati Uniti e Israele finalizzata esplicitamente al rovesciamento del governo di Teheran — senza una preventiva autorizzazione del Congresso o un dibattito pubblico approfondito. L’attacco è stato preceduto dal più imponente schieramento militare americano in Medio Oriente dall’invasione dell’Iraq del 2003, interpretato come un monito estremo dopo il fallimento dei colloqui diplomatici di Ginevra.

Trump ha delineato molteplici obiettivi per un’operazione che, secondo le sue previsioni, potrebbe durare quattro settimane: la priorità è la distruzione delle infrastrutture missilistiche balistiche e della marina iraniana. Nelle prime fasi dell’offensiva, la Guida Suprema Ali Khamenei è stato ucciso in un raid israeliano insieme a decine di alti esponenti del regime. Nonostante i missili e i droni di ritorsione lanciati dall’Iran stiano colpendo gli alleati nel Golfo, la pressione militare di Washington e Gerusalemme non mostra alcun segno di cedimento.

Negli Stati Uniti, alcuni dei sostenitori più accaniti di Trump faticano a conciliare questo scenario bellico con l’immagine del candidato che avevano eletto. Tucker Carlson, figura di spicco dell’isolazionismo MAGA, ha definito la decisione di attaccare l’Iran assolutamente disgustosa e malvagia. Altri influencer d’area hanno riproposto avvertimenti passati sulla follia di perseguire un cambio di regime in Iran, prevedendo l’inevitabile scoppio di una sanguinosa guerra civile.

L’intrigo politico si estende ai membri dell’amministrazione che ora stanno eseguendo o sostenendo tacitamente il conflitto, nonostante anni trascorsi a sostenere il contrario. Il vicepresidente Vance, in un editoriale del 2023, aveva indicato proprio nella capacità di non iniziare nuove guerre il pregio principale della politica estera di Trump. Allo stesso modo, la direttrice dell’Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard aveva costruito parte della sua identità politica sull’opposizione a un conflitto con Teheran, dichiarando che un voto per Trump sarebbe stato un voto per porre fine alle guerre, non per iniziarle. Lo stesso Trump ha spesso tuonato contro l’establishment della politica estera che ha trascinato l’America in conflitti mediorientali infiniti, una convinzione che la sua base elettorale considerava tra le più autentiche e profonde.

Dall’interno della Casa Bianca, un funzionario ha dichiarato ad Axios che il presidente è sempre stato coerente su un punto: l’Iran non potrà mai possedere armi nucleari. Secondo questa fonte, il primo istinto di Trump è sempre diplomatico e i suoi rappresentanti avrebbero lavorato in buona fede per un accordo che garantisse la sicurezza nazionale. Di fronte al rifiuto del regime iraniano di impegnarsi in modo realistico, il presidente avrebbe dunque intrapreso l’azione decisiva che i suoi predecessori hanno solo evocato per decenni senza mai trovare il coraggio di realizzarla. Resta il fatto che stabilire se il rovesciamento del regime iraniano valga il sacrificio di vite americane rimarrà il tema centrale del dibattito politico all’interno del movimento MAGA, del Congresso e dell’intero Paese per il resto del mandato presidenziale.

