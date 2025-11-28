Trump: “Stop all’immigrazione dai paesi del terzo mondo”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che le operazioni per frenare il narcotraffico venezuelano “via terra” inizieranno “molto presto”. L’avvertimento giunge in un momento di crescente tensione con Caracas e con l’intensificazione delle attività militari nei Caraibi, nell’ambito di quelli che Washington definisce sforzi per fermare la criminalità transnazionale e il traffico di droga.

Il Venezuela, tuttavia, afferma che il rafforzamento militare e la campagna antidroga statunitense sono in realtà un tentativo segreto di rimuovere il leader di sinistra Nicolas Maduro. Washington considera Maduro un governante illegittimo e lo accusa di traffico di droga, accuse che il presidente venezuelano respinge. La rielezione di Maduro lo scorso anno è stata respinta dalla comunità internazionale come fraudolenta.

Cosa ha detto Trump sul Venezuela?

In una videochiamata ai militari statunitensi dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida per celebrare il Giorno del Ringraziamento, Trump ha affermato che la campagna militare ha fatto sì che “non ci fossero più molti [narcotrafficanti venezuelani] che arrivavano via mare”. “Abbiamo quasi smesso – circa l’85% viene fermato via mare”, ha detto Trump. “E inizieremo a fermarli anche via terra. Via terra è più facile, ma questo inizierà molto presto”, ha aggiunto. Molte delle unità militari con cui Trump ha parlato sono direttamente coinvolte nell’iniziativa antidroga, nota come “Southern Spear”.

Cosa sappiamo delle operazioni antidroga statunitensi?

Gli Stati Uniti hanno bloccato diverse imbarcazioni in acque internazionali nei Caraibi e nel Pacifico, sostenendo che stessero introducendo illegalmente stupefacenti nel Paese. Non hanno fornito prove a sostegno di tali affermazioni. Secondo un conteggio di dati pubblicamente disponibili fornito dall’agenzia di stampa AFP, almeno 83 persone sono state uccise in questi attacchi. La potenza di fuoco militare statunitense, che include un gruppo d’attacco di portaerei, supera di gran lunga qualsiasi equipaggiamento necessario per le operazioni antidroga.

Stop all’immigrazione dai paesi del terzo mondo

Trump ha poi annunciato che avrebbe bloccato l’immigrazione da quelli che ha definito “Paesi del Terzo Mondo”. “Sospenderò definitivamente l’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”, ha scritto Trump in un post a tarda notte sulla sua piattaforma social Truth, utilizzando un termine obsoleto e offensivo per indicare le nazioni in via di sviluppo economico.

Trump ha anche scritto che avrebbe “espulso chiunque non rappresenti una risorsa netta per gli Stati Uniti” e “messo fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini del nostro Paese, denaturalizzato i migranti che minano la tranquillità interna ed espulso qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale”.

Trump ha scritto che ciò avrebbe incluso il programma di visti speciali per gli afghani che avevano lavorato con gli Stati Uniti in Afghanistan prima del ritorno al potere dei talebani.