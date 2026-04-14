Trump: «Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato»

Giorgia Meloni? “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo. Non vuole aiutarci nella guerra“. A pronunciare queste parole, in un’intervista telefonica al Corriere della Sera, è il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump attacca la premier e chiede anche quale sia la reazione degli italiani alle scelte di Meloni: “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo”, sottolinea il tycoon. Meloni “dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia”, continua citando la sua richiesta ai Paesi europei alleati di inviare nello Stretto di Hormuz navi dragamine: “Non vogliono perché la Nato è una tigre di carta“. Trump afferma anche di non aver colloqui con Meloni “da molto tempo”.

Il presidente Usa replica anche alle frasi di Meloni che aveva definito “inaccettabili” le sue parole nei confronti del Papa: “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, risponde secco il presidente Usa. E torna anche sul suo violento attacco al Pontefice, rincarando la dose. “Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran”: “Non capisce – sottolinea sempre riferendosi a Papa Leone XIV – e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”.

Poco prima della pubblicazione dell’intervista a Trump, Meloni – in un punto stampa al Vinitaly di Verona – rispondeva a chi le domandava perché non avesse criticato subito le parole del presidente Usa sul Papa: “A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare”. Poi, però, con tono sarcastico ha aggiunto: “Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza“. Ribadendo di ritenere “inaccettabile” quell’attacco al Pontefice la premier ha continuato: “Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo”, ha concluso.

Dopo quanto successo con Trump “secondo noi non c’è bisogno di ricucire, il presidente ha una sua valutazione, noi continueremo a essere amici degli Stati Uniti d’America su tutti gli argomenti in cui ci troviamo in piena sintonia con gli Stati Uniti d’America. Quando non ci troviamo in sintonia abbiamo il dovere, prima ancora che il diritto di dirlo.”, afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, interpellato dai giornalisti: “In questo caso il dovere di prendere le distanze da un attacco frontale al Sommo Pontefice. Se non l’avesse fatto, Meloni sarebbe venuta meno ai suoi doveri non solo di cattolica, credente, osservante, perché Giorgia lo è profondamente, ma anche ai doveri del Presidente del Consiglio italiano”, ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.