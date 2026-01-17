Trump pensa da vecchio: perché il sogno del petrolio venezuelano rischia il flop

Donald Trump ha un debole per il vintage. Lo abbiamo visto con la nostalgia manifatturiera degli anni ’50, con i dazi protettivi degli anni ’30 e con quell’istinto imperiale che profuma di fine Ottocento. Ma l’ultima performance, andata in scena lo scorso 3 gennaio, ci ha riportato dritti all’epoca della Dottrina Monroe. Poche ore dopo il blitz delle forze speciali americane che hanno prelevato Nicolás Maduro dal suo letto a Caracas, il Commander-in-Chief ha chiarito la sua visione del mondo: il cortile di casa americano è tornato sotto egemonia di Washington e, soprattutto, è tornato a profumare di petrolio.

Il piano di Trump è ambizioso e spiazzante: mandare le grandi compagnie petrolifere statunitensi in Venezuela a suon di miliardi per ricostruire un’infrastruttura a pezzi e “fare soldi per il Paese”. Peccato che, in questo gioco di specchi storici, il Presidente sembri rimasto fermo a un’epoca – quella tra i Quaranta e i Sessanta – in cui la diplomazia e le “Sette Sorelle” erano una cosa sola. Oggi, però, la realtà dell’industria estrattiva è molto diversa, e lo scetticismo dei colossi del greggio è pesante quanto il petrolio bituminoso di Caracas.

Un mercato saturo e un’economia che non torna

Il primo ostacolo è il mercato. A differenza del secondo dopoguerra, il mondo oggi annega nel petrolio. L’eccesso di offerta ha spinto i prezzi verso il basso ($50 al barile), erodendo i profitti di giganti come Chevron, che nel 2025 ha registrato il peggior risultato dal 2020. In questo scenario, le supermajor sono diventate estremamente selettive: cercano barili a basso costo e basso rischio. Quelli venezuelani non sono né l’uno né l’altro.

Secondo gli analisti di Wood Mackenzie, il prezzo di pareggio (breakeven) per i progetti venezuelani supera gli 80 dollari al barile. Un suicidio economico, se si considera che nella vicina Guyana – dove Chevron ha appena concluso l’acquisizione di Hess per 60 miliardi – estrarre petrolio leggero e pregiato costa meno di 7 dollari al barile. Perché investire 12 miliardi l’anno fino al 2032 per rimettere in piedi i pozzi di Maduro quando si può pompare greggio a prezzi stracciati alla porta accanto?

Ingegneri, non avventurieri

C’è poi un fattore culturale. I leader delle odierne multinazionali del petrolio non sono più i corsari di un tempo, disposti a tutto pur di piantare una bandiera in territorio ostile. Sono, come li definisce lo storico Dan Yergin, “organizzazioni disciplinate, guidate da avvocati e ingegneri”. Prima di muovere un solo dollaro, questi colossi chiedono certezze sui sistemi legali, politici, fiscali e sulla sicurezza. In Iraq, dopo la caduta di Saddam, ci vollero sei anni per avere risposte convincenti; in Venezuela, dopo anni di nazionalizzazioni e caos, la diffidenza è totale.

Anche l’entusiasmo di Wall Street è durato quanto un battito di ciglia. Se i titoli petroliferi hanno avuto un sussulto dopo la cattura di Maduro, non è stato per la prospettiva di una nuova corsa all’oro nero, ma per la speranza di recuperare i vecchi danni miliardari subiti con gli espropri del 2007.

Trump sogna un ritorno al passato glorioso dell’imperialismo energetico, ma i petrolieri americani, con la calcolatrice in mano, sembrano intenzionati a restare ben ancorati al presente. Il Venezuela ha le riserve più grandi del mondo, ma finché il costo della stabilità supererà quello del greggio, i barili di Caracas resteranno sepolti sotto il fango della geopolitica.