Trump pensa da vecchio: perché il sogno del petrolio venezuelano rischia il flop

Il presidente, 80 anni tra 5 mesi, vive con il fantasma delle "Sette Sorelle". Dalla cattura di Maduro alla rinascita della Dottrina Monroe: la strategia (magari!) trumpiana punta a riportare l'America e il mondo indietro di quarant'anni, ignorando le regole di un mercato energetico ormai trasformato.

Donald Trump ha un debole per il vintage. Lo abbiamo visto con la nostalgia manifatturiera degli anni ’50, con i dazi protettivi degli anni ’30 e con quell’istinto imperiale che profuma di fine Ottocento. Ma l’ultima performance, andata in scena lo scorso 3 gennaio, ci ha riportato dritti all’epoca della Dottrina Monroe. Poche ore dopo il blitz delle forze speciali americane che hanno prelevato Nicolás Maduro dal suo letto a Caracas, il Commander-in-Chief ha chiarito la sua visione del mondo: il cortile di casa americano è tornato sotto egemonia di Washington e, soprattutto, è tornato a profumare di petrolio.

Il piano di Trump è ambizioso e spiazzante: mandare le grandi compagnie petrolifere statunitensi in Venezuela a suon di miliardi per ricostruire un’infrastruttura a pezzi e “fare soldi per il Paese”. Peccato che, in questo gioco di specchi storici, il Presidente sembri rimasto fermo a un’epoca – quella tra i Quaranta e i Sessanta – in cui la diplomazia e le “Sette Sorelle” erano una cosa sola. Oggi, però, la realtà dell’industria estrattiva è molto diversa, e lo scetticismo dei colossi del greggio è pesante quanto il petrolio bituminoso di Caracas.

Un mercato saturo e un’economia che non torna

Il primo ostacolo è il mercato. A differenza del secondo dopoguerra, il mondo oggi annega nel petrolio. L’eccesso di offerta ha spinto i prezzi verso il basso ($50 al barile), erodendo i profitti di giganti come Chevron, che nel 2025 ha registrato il peggior risultato dal 2020. In questo scenario, le supermajor sono diventate estremamente selettive: cercano barili a basso costo e basso rischio. Quelli venezuelani non sono né l’uno né l’altro.

Secondo gli analisti di Wood Mackenzie, il prezzo di pareggio (breakeven) per i progetti venezuelani supera gli 80 dollari al barile. Un suicidio economico, se si considera che nella vicina Guyana – dove Chevron ha appena concluso l’acquisizione di Hess per 60 miliardi – estrarre petrolio leggero e pregiato costa meno di 7 dollari al barile. Perché investire 12 miliardi l’anno fino al 2032 per rimettere in piedi i pozzi di Maduro quando si può pompare greggio a prezzi stracciati alla porta accanto?

Ingegneri, non avventurieri

C’è poi un fattore culturale. I leader delle odierne multinazionali del petrolio non sono più i corsari di un tempo, disposti a tutto pur di piantare una bandiera in territorio ostile. Sono, come li definisce lo storico Dan Yergin, “organizzazioni disciplinate, guidate da avvocati e ingegneri”. Prima di muovere un solo dollaro, questi colossi chiedono certezze sui sistemi legali, politici, fiscali e sulla sicurezza. In Iraq, dopo la caduta di Saddam, ci vollero sei anni per avere risposte convincenti; in Venezuela, dopo anni di nazionalizzazioni e caos, la diffidenza è totale.

Anche l’entusiasmo di Wall Street è durato quanto un battito di ciglia. Se i titoli petroliferi hanno avuto un sussulto dopo la cattura di Maduro, non è stato per la prospettiva di una nuova corsa all’oro nero, ma per la speranza di recuperare i vecchi danni miliardari subiti con gli espropri del 2007.

Trump sogna un ritorno al passato glorioso dell’imperialismo energetico, ma i petrolieri americani, con la calcolatrice in mano, sembrano intenzionati a restare ben ancorati al presente. Il Venezuela ha le riserve più grandi del mondo, ma finché il costo della stabilità supererà quello del greggio, i barili di Caracas resteranno sepolti sotto il fango della geopolitica.

