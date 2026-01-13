Marco Rubio futuro leader di Cuba?

Un nuovo terremoto diplomatico scuote l’asse tra Washington e L’Avana. Il Presidente Donald Trump ha affidato ai social una provocazione destinata a far discutere, avallando l’ipotesi che il Segretario di Stato Marco Rubio – figlio di immigrati cubani – possa diventare il prossimo leader dell’isola.

Domenica mattina, sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha rilanciato un post pubblicato l’8 gennaio dall’utente Cliff Smith, in cui si legge testualmente: “Marco Rubio sarà il presidente di Cuba”, frase accompagnata da un’emoji che ride fino alle lacrime. Lapidario e tranchant il commento del Tycoon a margine del rilancio: “Per me suona bene!”.

L’autore del post originale è un profilo minore della galassia conservatrice californiana, con meno di 500 follower su X, ma la cassa di risonanza presidenziale ha trasformato quella che sembrava una semplice boutade in un caso politico internazionale.

La mossa del Presidente non arriva nel vuoto, ma a una sola settimana di distanza dal blitz con cui le forze speciali statunitensi hanno catturato a Caracas il leader autoritario venezuelano Nicolás Maduro. Un’operazione notturna senza precedenti, costata la vita a decine di effettivi della sicurezza sia venezuelana che cubana, che ha ridefinito gli equilibri di forza nel giardino di casa americano.

Mentre il governo comunista dell’Avana ha scelto, per ora, di non commentare ufficialmente l’idea che un cittadino statunitense possa assumere la guida del Paese, la reazione del Ministro degli Esteri Bruno Rodríguez non si è fatta attendere. Con un duro intervento su X, Rodríguez ha denunciato l’atteggiamento della Casa Bianca: “La ragione e la giustizia sono dalla parte di Cuba. Gli Stati Uniti si comportano come un’egemonia criminale fuori controllo che minaccia la pace e la sicurezza, non solo nell’emisfero, ma nel mondo intero”.

Fonte: AFP