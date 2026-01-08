Trump spadroneggia e va all’attacco del mondo intero

La cattura di Nicolás Maduro, avvenuta con un’operazione lampo che ha scosso le fondamenta della geopolitica mondiale, non è stata un evento isolato, ma il catalizzatore di una strategia molto più ambiziosa. Donald Trump sta ora muovendo le sue pedine per una “bonifica” integrale dell’emisfero occidentale, intenzionato a espellere definitivamente i rivali strategici degli Stati Uniti dal continente. È la nascita della “Donroe Doctrine”: una reinterpretazione muscolare della Dottrina Monroe del XIX secolo, adattata alla visione MAGA, che trasforma le Americhe in una zona d’influenza esclusiva dove non è ammessa alcuna interferenza esterna.

Il perimetro di questa nuova postura diplomatica e militare è vasto. Se il Venezuela rappresenta l’epicentro del terremoto, l’onda d’urto colpisce direttamente Russia, Cina e Iran, ma arriva a lambire persino alleati storici della NATO. L’avvertimento è chiaro: la tolleranza verso la presenza di potenze rivali nel “cortile di casa” americano è ufficialmente terminata. Anche la Danimarca, nel suo ruolo di custode della Groenlandia, è stata posta sotto osservazione, confermando che per l’attuale Casa Bianca la sicurezza emisferica non ammette zone d’ombra.

Lo scontro nell’Atlantico: non solo sanzioni

Un assaggio della “Donroe Doctrine” in azione si è avuto poche ore fa nel Nord Atlantico. Il sequestro della petroliera Marinera, battente bandiera russa, da parte della Guardia Costiera statunitense, non è stato un semplice atto burocratico per violazione delle sanzioni sul greggio venezuelano. È stato un confronto militare ad altissima tensione. Durante l’intercettazione, nelle vicinanze operavano unità della Marina russa, tra cui un sottomarino a propulsione nucleare della classe Yasen.

di Paul Krugman

In cerca di denaro e gloria, non di un cambio di regime

Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha commentato l’accaduto con parole di fuoco: “Quello a cui abbiamo assistito nelle acque dell’Atlantico è un atto di pirateria internazionale legalizzato da Washington. Gli Stati Uniti stanno calpestando ogni norma sulla libertà di navigazione per imporre una sovranità coloniale che il mondo moderno non può più tollerare. Mosca non rimarrà a guardare mentre i propri asset civili vengono sequestrati con la forza”.

Lo smantellamento delle reti di intelligence

A Caracas, la pressione del Pentagono e del Dipartimento di Stato sul governo ad interim è incessante. L’obiettivo è lo sradicamento immediato dei network di sicurezza stranieri che per anni hanno fatto da scudo al regime di Maduro. Trump esige l’espulsione totale degli agenti cubani del G2, dei consiglieri militari russi e dei tecnici dell’intelligence cinese e iraniana.

Elbridge Colby, già vicesegretario aggiunto alla Difesa e tra i principali architetti della strategia di sicurezza nazionale legata al movimento MAGA, ha spiegato la logica dietro questa mossa: “Per decenni abbiamo permesso ad avversari come Pechino e Teheran di stabilire teste di ponte strategiche nelle Americhe sotto le mentite spoglie di cooperazione economica. La Donroe Doctrine corregge questo errore storico. La nostra sicurezza nazionale esige che il Venezuela, e l’intera regione, siano liberi da apparati repressivi stranieri che lavorano attivamente contro gli interessi americani”.

La profondità dei legami tra il vecchio regime e le potenze orientali è emersa in tutta la sua evidenza quando è stato rivelato che un inviato speciale di alto livello di Pechino aveva incontrato Maduro poche ore prima del blitz statunitense.

Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha denunciato l’interventismo statunitense definendolo un retaggio del passato: “Gli Stati Uniti continuano a ragionare con una mentalità da Guerra Fredda. Il tentativo di isolare l’America Latina e di decidere quali partner i paesi sovrani possano scegliere è una violazione dei diritti fondamentali delle nazioni. La Cina continuerà a sostenere la stabilità e lo sviluppo nella regione, nonostante il bullismo di Washington”.

Le implicazioni globali

Il cambio di paradigma è talmente radicale da sollevare dubbi anche tra gli osservatori europei. Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore della rivista Domino, ha offerto una lettura della situazione che sottolinea l’eccezionalità del momento: “Trump non sta cercando un compromesso, sta cercando una resa strutturale dei suoi avversari nell’area. Con la cattura di Maduro e l’aggressività nell’Atlantico, gli Stati Uniti stanno ripristinando una gerarchia di potere che si pensava tramontata con la fine del secolo scorso. Il messaggio ai russi e ai cinesi è brutale: le Americhe non sono un tavolo di trattativa, sono una proprietà esclusiva”.

Mentre il mondo osserva con il fiato sospeso, la Casa Bianca sembra intenzionata a procedere senza esitazioni. Se la missione di smantellare le reti di intelligence avrà successo, il Venezuela passerà da hub dell’influenza anti-americana a laboratorio di un nuovo ordine continentale. La sfida di Trump è lanciata: chiunque voglia operare nell’emisfero occidentale dovrà d’ora in poi passare sotto le forche caudine di Washington, o prepararsi a un confronto diretto che non esclude l’uso della forza.