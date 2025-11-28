Ucraina, Orban incontra Putin al Cremlino

Un incontro tra il Primo Ministro ungherese Viktor Orban e il Presidente russo Vladimir Putin è iniziato al Cremlino. Orban è considerato il partner più vicino a Putin tra i leader dell’Unione Europea. Putin ha elogiato quella che ha definito la posizione “equilibrata” di Orban sull’Ucraina. “Conosco la sua posizione equilibrata sulla questione ucraina”, ha detto Putin a Orban, che ha tentato di bloccare le sanzioni europee contro Mosca e ha criticato gli aiuti a Kiev.

Il leader ungherese aveva dichiarato in precedenza di recarsi a Mosca per garantire al suo paese energia a prezzi accessibili. “Vorrei ribadire che le forniture energetiche dalla Russia costituiscono la base dell’approvvigionamento energetico dell’Ungheria ora e lo rimarranno in futuro”, ha affermato Orban, seduto accanto a Putin. L’Ungheria è uno dei pochi paesi dell’UE che continua a importare grandi quantità di combustibili fossili russi e si è opposta agli sforzi dell’Unione di disimpegnare i suoi 27 stati membri dalle forniture energetiche russe.