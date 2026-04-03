Una guerra idiota che pagheremo con la recessione

di Luca Ciarrocca - Se il conflitto USA-Israele contro l'Iran continua e il petrolio resta alto, Meloni si troverà schiacciata da una realtà ineluttabile.

di Luca Ciarrocca

Chiamatela crisi energetica, instabilità geopolitica, volatilità dei mercati. Sono tutte formule edulcorate per non dire la verità: questa guerra insensata di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, frutto della malsana alleanza tra Trump e Netanyahu, sta facendo sfracelli. Ha infuocato il Medio Oriente, ha spinto il petrolio verso quota 120, ha rimesso in circolo la paura dell’inflazione e sta presentando al mondo intero l’ennesimo conto salato da pagare. Causa: la psicopatologia di due leader politici ormai fuori controllo.

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