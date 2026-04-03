Una guerra idiota che pagheremo con la recessione

di Luca Ciarrocca

Chiamatela crisi energetica, instabilità geopolitica, volatilità dei mercati. Sono tutte formule edulcorate per non dire la verità: questa guerra insensata di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, frutto della malsana alleanza tra Trump e Netanyahu, sta facendo sfracelli. Ha infuocato il Medio Oriente, ha spinto il petrolio verso quota 120, ha rimesso in circolo la paura dell’inflazione e sta presentando al mondo intero l’ennesimo conto salato da pagare. Causa: la psicopatologia di due leader politici ormai fuori controllo.

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