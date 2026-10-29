Una nuova Helsinki europea

di Giorgio Starace

Rileggendo i numerosi interventi pronunciati dal Presidente russo Vladimir Putin, dal famoso discorso alla Conferenza di Monaco del 10 febbraio 2007 fino alle gelide e minacciose dichiarazioni a reti unificate alla vigilia dell’attacco all’Ucraina, il criterio unificante e ripetuto in ogni occasione è la salvaguardia della sicurezza della Russia minacciata dall’espansione verso Est della Nato. Putin ha poi ripercorso quasi in ogni occasione una storia, quella dell’Unione Sovietica e poi della Russia, a suo dire costellata da malintesi, affronti e rifiuti da parte degli Usa e dei Paesi europei rispetto alla prospettiva di un dialogo “paritario” con Mosca. A corredo di questo impianto – principale collante della propaganda putiniana – ci sono i numerosi riferimenti storici alla guerra patriottica e al contributo di sangue dell’Armata Rossa nella liberazione dell’Europa dal nazifascismo. Quest’ultimo riferimento è servito al presidente russo e ai suoi propagandisti per giustificare la decisione di aprire le ostilità nei confronti dell’Ucraina che aveva sollevato non poche perplessità in diversi settori dell’opinione pubblica russa.

Doveva essere una breve “operazione speciale” per “denazificare”, demilitarizzare l’Ucraina e riportare il Paese nella “famiglia russa”. Le previsioni di Putin e dei servizi russi si sono rivelate errate, come anche la sottovalutazione della capacità di reazione dell’esercito di Kiev e la compattezza dimostrata dall’Occidente nel sostenere l’Ucraina e in particolare il lavoro svolto, sin dal 2014, dai consiglieri militari americani e britannici nell’addestramento dei militari ucraini secondo le più moderne dottrine Nato.

Ma la situazione adesso è mutata. Le vicende belliche si sono alternate tra i due schieramenti. Il risultato, dopo una guerra che ha fatto più di un milione e mezzo di vittime e feriti tra i soldati dei due eserciti, vede il lento progresso delle truppe russe in alcune zone del fronte, continui bombardamenti di città ucraine, ma anche la nuova guerra tecnologica scatenata dai droni e missili ucraini che stanno devastando centri logistici, raffinerie e infrastrutture in territorio russo. Dopo quattro anni e mezzo di conflitto gli attori principali rimangono quindi sempre loro: i russi, gli ucraini e poi gli americani, gli europei che conducono una guerra per procura nei confronti della Russia e quindi i turchi e, dietro le quinte, neanche troppo defilati, i cinesi.

Zelensky e il suo governo, sulla difensiva, sono passati dalla tutela finanziaria e militare degli Usa ad un più sostanziale appoggio da parte dell’Europa, che però è ancora impreparata dal punto di vista della deterrenza militare nei confronti della Russia e politicamente divisa. Putin non ha vinto la sua guerra perché alla base delle sue pretese, che rispondono pienamente all’impianto imperiale di cui si alimenta la sua retorica, vi era la fine dell’influenza politica dell’Occidente sulla confinante Ucraina. Kiev e l’Occidente non hanno vinto la loro guerra perché, dopo iniziali cedimenti, l’esercito russo ha dimostrato di poter difendere i territori occupati e addirittura passare all’offensiva in alcune aree. Non sembra possibile ricacciare i russi al di là delle linee violate il 24 febbraio 2022, a meno di un improbabile radicale cambiamento di strategia della Nato e un più massiccio piano di aiuti militari all’Ucraina.

E l’Europa? L’Europa ha finora perso la sua battaglia politica. Dietro la compattezza dimostrata in questi anni nella difesa della democrazia ucraina, non è stata in grado di articolare una strategia diplomatica comune. La guerra è stata data per scontata. Quasi cinque anni di un devastante conflitto in Europa non sono serviti neanche a dare concretezza ad un processo che dovrebbe portare ad una solida struttura di difesa europea e ad un più snello meccanismo decisionale che consenta finalmente una politica estera degna di questo nome. Il Consiglio dei 27 governi membri dell’Ue è diviso e sulla crisi ucraina l’unico comune denominatore che è stato finora possibile raggiungere è lo schema minimalista basato essenzialmente sull’assistenza militare, politica ed economica e sul meccanismo sanzionatorio, non esistendo consenso unanime per iniziative diplomatiche che vadano al di là del piano a 10 punti a suo tempo presentato dal governo Zelensky.

Il piano Zelensky, che escludeva comunque Mosca da un’eventuale trattativa, avrebbe avuto un suo pieno fondamento nel caso di una capitolazione dell’esercito russo nel conflitto in Ucraina. Le cose non stanno così. Questo conflitto ci ha mostrato leader come Boris Johnson e una certa retorica di estrazione anglosassone che invocavano la “sconfitta strategica” della Russia, senza interrogarsi sul costo in termini di sforzo bellico economico e di destabilizzazione politica che tutto ciò comporta. Poi, con il passaggio dall’Amministrazione Biden a Trump e il graduale disimpegno americano dalle forniture militari dirette all’Ucraina, la stessa retorica è stata ripresa con accenti diversi dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dall’Alta Rappresentante per la Politica Estera Kaja Kallas e dal Segretario Generale della Nato Mark Rutte.

Ma questo conflitto dura da molto tempo, da troppo tempo. È difficile per una dirigenza europea, che ha impegnato nel contenimento della Russia quello che resta del suo già ridotto prestigio, deflettere da toni guerreschi e dalla denuncia della sempre possibile minaccia della Russia di Putin al Vecchio Continente. Oltre a giustificare lo sforzo economico a favore dell’Ucraina è necessario motivare le crescenti spese militari e l’ostinata bellicosità di Putin – che non dà segnali di accettare una nuova stagione di trattative – certamente rafforza la chiusura “a riccio” dell’Europa, teorizzata a più riprese dalla stessa von der Leyen. In effetti, Putin non accenna a mitigare le sue posizioni perché è anche lui prigioniero della sua retorica di contrapposizione all’“Occidente collettivo” e qualsiasi accenno di dialogo con questo esecutivo comunitario verrebbe interpretato in Russia come una manifestazione di debolezza da parte del leader, cosa che a Mosca può risultare fatale per la stessa tenuta del regime.

Siamo in un dialogo tra sordi, mentre l’attuale guerra dei missili, dei droni e dei caccia passa sopra fortificazioni, soldati, trinceramenti e devasta città, centri logistici, raffinerie, fabbriche in Ucraina ma adesso anche in Russia, mietendo sempre più vittime tra i civili.

Trump ad Anchorage aveva provato, a modo suo, a stringere i tempi per l’avvio di concrete trattative con Putin. L’idea circolava da tempo: lasciare Crimea e Donbass alla sovranità di Putin ma assicurare a Zelensky e al suo governo la deterrenza necessaria per garantire un solido ancoraggio dell’Ucraina all’Occidente. Era un modo per avviare quel processo che negli Usa favorisce l’adozione delle decisioni politiche che portano alla conclusione dei conflitti.

Si sono messi di traverso l’Europa e, sul fronte opposto, gli elementi più duri della dirigenza russa, e non se n’è fatto niente: un esito che ha incoraggiato l’umorale presidente americano a manifestare apertamente un ulteriore disinteresse per un conflitto che, come ha spesso dichiarato, non ha “mai voluto”. In questi giorni Zelensky ha anticipato la presentazione di un nuovo piano che praticamente prevede un cessate il fuoco, il parziale ritiro russo ed ucraino dalle aree di conflitto, la creazione di un’area economica comune sotto una giurisdizione non specificata ed una lunga finestra, dal dicembre di quest’anno all’estate dell’anno prossimo, per il raggiungimento di un accordo di pace prima delle prossime elezioni presidenziali americane. Un piano più realistico, che tiene conto dei tempi molto lunghi della guerra di attrito che Putin intende attualmente perseguire fino in fondo.

Come ho scritto in altre occasioni, le “paci giuste” evocate da politici e media non sono mai esistite nella storia. Quando la pace arriverà anche in Ucraina non sarà una pace giusta, come non è stata giusta per l’Italia la pace firmata a Parigi a conclusione della Prima guerra mondiale, come è stata devastante per il governo del Vietnam del Sud la Pace di Parigi firmata nel 1973 e si potrebbero fare tanti altri esempi. Al di là di una pace “non giusta” che sarà forse la conclusione logica dopo altri lunghi mesi di morte e distruzione e anni di grandi commesse e profitti per le industrie della difesa russe ed occidentali, credo sia fondamentale che i principali governi dell’Ue trovino finalmente la forza e la determinazione di incidere con proposte e strategie comuni per l’avvio urgente di negoziati. È fondamentale per l’esistenza dell’Ucraina nella famiglia delle democrazie occidentali ma anche per il futuro politico ed istituzionale della nostra Unione europea.

E quindi dove siamo adesso? Dove è l’Europa? Credo sia fuorviante limitare il dibattito sull’inconsistenza diplomatica dell’Europa nella crisi ucraina al tema delle gigantesche rendite economiche derivanti dai consistenti investimenti nell’industria della difesa: la guerra deve continuare perché gli investimenti devono continuare come anche i grandi margini di profitto dei grandi gruppi di interesse transnazionali. Questo è un effetto ma non la causa primaria di questa mancanza di iniziativa politica dell’Europa. Analogamente non credo ci si possa limitare a denunciare il nanismo politico delle istituzioni europee, a fronte di una grande crisi di vasto impatto internazionale che non accenna ad esaurirsi e che si svolge ai confini orientali dell’Unione europea.

Ho sempre pensato che l’Ucraina sia un piccolo tassello di uno scenario più vasto che vede i due imperi che avevano governato il dopoguerra in un assetto bipolare, gli Usa e la Russia, in una crisi sistemica che coinvolge le classi dirigenti in un vuoto pneumatico di idee che non vanno al di là di trite e ritrite litanie nazionaliste. La retorica Maga di Trump in questo poco si discosta dal neozarismo imperiale di Putin ed entrambi tradiscono debolezza, paura, incertezza e mancanza di visione. Ho scritto sulle pagine di Rinascita della decadenza degli imperi ma adesso forse dobbiamo tentare di valutare cosa comporta tutto questo per l’Europa ed in particolare per il nostro Paese.

Il 3 luglio 1973 iniziava la conferenza sulla sicurezza in Europa ad Helsinki che proseguì con una lunga fase negoziale a Ginevra dal settembre dello stesso anno fino al luglio 1975. La conclusione fu il grande vertice di capi di Stato e di Governo che vide a Helsinki la partecipazione di 35 nazioni, quasi tutte europee, oltre a Stati Uniti e Canada e la firma dell’Atto finale il 1° agosto 1975. L’Europa ed il mondo erano divisi in due blocchi e gli accordi di Helsinki favorirono la definizione di un’architettura di sicurezza che in Europa consentì – insieme alla reciproca deterrenza militare della Nato e del Patto di Varsavia e a quella nucleare – equilibrio e pace nel continente, fino al collasso dell’Unione Sovietica.

I diplomatici di allora riuscirono in qualche modo a conciliare due priorità contrapposte: i sovietici vedevano nella firma dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce) lo strumento per formalizzare e legittimare la loro “sfera di influenza” politica, economica e militare sull’Europa orientale. Per l’Occidente la Csce non era solo uno strumento per stabilizzare lo status quo territoriale europeo, ma anche un mezzo per rendere la distensione politicamente più profonda. Gerald Ford era il Presidente americano e Leonid Brezhnev guidava l’Unione Sovietica.

Da noi fu Aldo Moro, prima Ministro degli Esteri e poi Presidente del Consiglio, il grande regista della politica estera italiana alla conferenza di Helsinki. Nel suo intervento conclusivo, di fronte ai capi di stato e di governo degli altri 34 Paesi partecipanti, Moro sottolineò che la distensione doveva comprendere anche “libertà e giustizia”, tutela dei diritti umani, maggiori contatti tra i popoli e una più ampia circolazione delle idee e delle informazioni. L’Italia era un attivo membro del gruppo di nazioni che attribuivano grande importanza al cosiddetto “terzo paniere” dell’Atto di Helsinki che comprendeva la cooperazione umanitaria, i contatti tra le persone, l’informazione, la cultura e la tutela dei diritti fondamentali.

Ma vorrei sottolineare che, con grande lungimiranza, Moro e la delegazione italiana alla Csce misero particolare accento sulla richiesta di non concepire la sicurezza europea in maniera esclusivamente continentale. In un suo intervento alla Camera, nel luglio 1973, Aldo Moro affermò in sostanza che la sicurezza era indivisibile e che non sarebbe stato possibile garantire pace ed equilibrio in Europa senza garantirli anche nel Mediterraneo. L’impostazione italiana contribuì a fare entrare nella Csce anche la riflessione sui rapporti tra Europa e Mediterraneo. Durante i negoziati intervennero anche alcuni Stati mediterranei non partecipanti alla Csce come l’Algeria, l’Egitto, Israele, il Marocco, la Siria e la Tunisia.

Una questione, quella della sicurezza del Mediterraneo, oggi più che mai di attualità, sia per le azioni in alto mare di petroliere ombra russe e di droni ucraini, sia per le crescenti ostilità tra Turchia ed Israele che possono portare grande destabilizzazione, sia per i crescenti flussi di emigrazione clandestina spontanei o indotti. In piena Guerra fredda, le diplomazie americana, sovietica e dei principali Paesi europei avevano compiuto un enorme sforzo che portò addirittura, in una fase successiva e dopo diversi round negoziali tra Usa ed Urss, al reciproco smantellamento di una parte degli arsenali nucleari, nonché alla stipulazione di trattati in materia di non proliferazione nucleare. L’Italia aveva fatto la sua parte e si era posta al centro dell’area di suo prioritario interesse strategico: il Mediterraneo.

Moro firmava ad Helsinki come Presidente del Consiglio italiano e Presidente di turno del Consiglio delle Comunità Europee. L’Italia si poneva con autorevolezza come una media potenza occidentale, favorevole alla distensione ma interessata a trasformarla da semplice accordo strategico tra Usa e Urss in un sistema più ampio di cooperazione politica e dialogo tra i blocchi. Un sistema che avrebbe poi fatto nascere l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) con sede a Vienna: la più grande organizzazione intergovernativa mondiale per la sicurezza regionale che riunisce 57 Stati europei, asiatici e nordamericani per la promozione del dialogo. Uno strumento oggi prezioso, se valorizzato, in cui è ancora presente la Federazione Russa.

Il rapporto tra governo ed opposizione in quella fase fu cruciale: tra il 1973 e il 1976 Enrico Berlinguer sviluppò progressivamente la strategia del compromesso storico con la Democrazia Cristiana e sul piano internazionale prese le distanze dalla subordinazione del Pci all’Urss (eurocomunismo). Il Pci commentava molto positivamente la firma dell’Atto finale di Helsinki e Giuseppe Boffa scriveva un articolo su Rinascita dell’8 agosto 1975 dal titolo eloquente: Adesso la verifica dei fatti. Per Berlinguer gli Accordi avevano importanti obiettivi: il superamento della Guerra fredda, una maggiore autonomia politica dell’Europa, il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, la caratteristica degli stessi accordi come processo graduale da verificare ed incoraggiare. In pratica l’Atto finale di Helsinki contribuiva alla maturazione dell’eurocomunismo di Enrico Berlinguer.

Tutti elementi preziosi per una conduzione unitaria del negoziato tra l’Urss e l’Occidente. La politica estera non costituiva più elemento di divisione (capitalismo contro comunismo) ma era anzi strumento di dialogo tra governo ed opposizione in una visione strategica dell’Italia, protagonista nel Mediterraneo e nel processo di distensione in Europa. Esattamente quello che manca adesso in Italia ed in generale in Europa.

Si è scritto molto e si è discusso sull’inadeguatezza delle istituzioni europee a fare fronte alle sfide di politica estera e di sicurezza che si moltiplicano, parallelamente all’erodersi di un ordine bipolare che è ormai solo un ricordo. È stucchevole e privo di senso questo dibattito senza fine nel nostro Paese, tra coloro che si schierano con Zelensky e l’Occidente e coloro che vedono le ragioni di Putin in questa guerra senza fine. È ormai evidente che il conflitto si è allargato al di fuori dei confini ucraini, ha raggiunto il Mediterraneo ed è fatto anche da guerra ibrida, tecnologia, propaganda.

La prossima campagna elettorale in Italia vedrà leader di vari partiti dividersi sulla politica estera, sulla necessità e possibilità o meno di aprire ad un negoziato anche con Putin, sull’opportunità o meno di continuare a fornire armi all’Ucraina, sulla politica sanzionatoria nei confronti della Russia, sulla necessità o meno di accrescere le spese per la difesa. Io credo che sia un dibattito che perde di vista l’elemento centrale: l’Europa deve crescere politicamente e mettere urgentemente mano a riforme istituzionali che le consentano di condurre una politica estera e di sicurezza autonoma che vada incontro alle necessità dei cittadini europei.

Per fare ciò credo sia necessaria una forte spinta delle principali famiglie politiche europee, per una nuova costituente che si ponga obiettivi ambiziosi e condivisi. Un’Europa divisa piace a Putin ma anche a Trump ed a Xi Jinping e noi non possiamo permettercelo. Sul piano della politica estera, bisogna trovare una nuova unità di intenti e pensare a come accompagnare l’azione diplomatica che le principali cancellerie europee devono sviluppare, senza condizionamenti da parte di Washington ma anche da parte delle capitali europee più esposte alla minaccia russa. È necessario sviluppare proposte europee che pongano fine a questo conflitto, prima che si verifichino incidenti e pericolose escalation.

Ma, in prospettiva, seguendo l’esempio di grandi menti politiche e la tradizione di prestigiose diplomazie che portarono a compimento i negoziati di Helsinki, sarà necessario guardare lontano e pensare ad un nuovo assetto di sicurezza nel continente europeo perché la “nuova cortina di ferro”, che viene costruita in Europa a seguito dell’aggressione di Putin all’Ucraina, fa molto male alla Russia ma anche all’Europa. Ci vuole una nuova Helsinki perché gli strumenti di monitoraggio e controllo della sicurezza continentale ma anche della proliferazione nucleare sono pericolosamente saltati da tempo.

L’Italia può e deve tornare a svolgere un ruolo di primo piano senza timidezze. È stata troppo a lungo vista dai nostri partner ed alleati come un Paese meraviglioso ma anche utile per la sua posizione centrale nel Mediterraneo e di collegamento con l’Europa continentale. I governi italiani deboli e divisi hanno in fondo fatto comodo a chi ha sempre considerato il nostro Paese un’utile area di interessi economici e di proiezione strategico-militare. Mi riferisco ovviamente agli alleati americani ma anche ai principali partner europei e anche ai russi e alle loro guerre ibride. È importante recuperare un nostro ruolo forte ed autorevole nel contesto europeo per favorire, secondo la tradizione diplomatica italiana, dialogo e distensione.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Rinascita, che ringraziamo.

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Giorgio Starace è entrato in carriera diplomatica nel 1985, ha ricoperto incarichi in Guatemala, Cina, Stati Uniti, India e Giappone. È stato ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti (2010–2014), in Giappone (2017–2021) e in Russia (2021–2024). Fa parte dell’Advisory Board di Italia.co. Ha pubblicato il libro La pace difficile. Diari di un ambasciatore a Mosca (Mauro Pagliai Editore, 2025), in cui racconta la sua esperienza diplomatica durante la crisi ucraina.