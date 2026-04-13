Ungheria, finisce l’era Orbán. Magyar ha 2/3 dei seggi: “Stiamo con UE e NATO”

L’era di Viktor Orbán è finita.

Il Primo Ministro ungherese ha ammesso la sconfitta alle elezioni parlamentari, dopo che gli elettori hanno consegnato al partito di opposizione Tisza una schiacciante vittoria destinata ad avere ripercussioni in tutta Europa. Con il 99% dei voti scrutinati, il risultato equivale a un crollo politico per Orbán, il premier più longevo dell’UE, paladino della “democrazia illiberale” e stretto alleato europeo di Donald Trump e Vladimir Putin.

La sua sconfitta, dopo 16 anni di dominio sulla politica ungherese, pone fine anche ad anni di vertici burrascosi e di continue manovre al limite con le controparti europee, dopo che Orbán aveva ripetutamente ostacolato il sostegno all’Ucraina e rappresentato una delle più gravi minacce interne all’unità europea.

Tisza, guidato da Péter Magyar, si è aggiudicato 138 seggi su 199 in Parlamento, una maggioranza di due terzi che gli consentirebbe di modificare la Costituzione. Il partito Fidesz di Orbán avrebbe dovuto ottenere solo 55 seggi, in calo rispetto ai 133 del 2022.

Nel suo discorso di vittoria davanti a una folla immensa nella capitale Budapest, Magyar ha dichiarato: “Insieme, abbiamo liberato l’Ungheria e ci siamo sbarazzati del regime di Orbán”.

Ha aggiunto che “tutti gli indizi puntano a una solida maggioranza di due terzi all’Assemblea nazionale. Ciò significa un trasferimento di potere pacifico ed efficiente”.

Il popolo ungherese, andato in massa alle urne (ha votato oltre il 77% degli aventi diritto, un record storico) ha deciso: il nuovo presidente è Peter Magyar.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Ungheria ha scelto l’Europa. Un Paese ritrova il suo cammino europeo. L’Unione si rafforza”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che si era infuriato per la decisione di Orbán del mese scorso di bloccare il prestito all’Ucraina, ha offerto a Magyar le sue “sincere congratulazioni”.

Scrivendo su X, Merz ha affermato: “Non vedo l’ora di lavorare con lei. Uniamo le forze per un’Europa forte, sicura e, soprattutto, unita”.

Orbán era diventato un portabandiera del conservatorismo nazionale e la sua sconfitta avrà ampie ripercussioni. L’amministrazione Trump ha moltiplicato i suoi messaggi di sostegno a Orbán nelle ultime settimane, inviando il vicepresidente JD Vance a Budapest la scorsa settimana.

Péter Magyar, dal podio, ha dichiarato a una folla immensa a Budapest che “tutti gli indizi puntano a una solida maggioranza di due terzi all’Assemblea nazionale”. Ciò significa un trasferimento di potere pacifico ed efficiente © Reuters

Se Tisza ottenesse una maggioranza parlamentare di due terzi, l’Ungheria potrebbe smantellare più facilmente il sistema di cosiddetta “cattura dello Stato” instaurato da Orbán in 16 anni di governo.

Numerosi enti statali, nonché istituzioni educative e culturali, sono stati posti sotto il controllo di funzionari nominati da Fidesz durante i quattro mandati di Orbán.

Orbán ha consolidato il suo potere in quattro mandati modificando la Costituzione e il sistema elettorale a favore del suo partito Fidesz, reprimendo al contempo i media indipendenti e utilizzando le risorse statali per fini elettorali.

Ma gli elettori si sono rivoltati contro la cattiva gestione economica di Fidesz, con l’Ungheria che ha registrato una crescita pressoché nulla negli ultimi tre anni e il tasso di inflazione cumulativo più alto dell’UE dal 2022. Il malcontento per il tenore di vita e le pessime condizioni dei servizi pubblici ha amplificato la rabbia popolare per la corruzione endemica che coinvolge i membri della cerchia ristretta di Orbán.