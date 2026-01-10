Venezuela: la ricetta per un disastro annunciato

di John J. Mearsheimer

L’8 gennaio 2025, durante il programma “Judging Freedom”, ho discusso con il giudice della questione venezuelana e di come questa si inserisca nella politica estera di Trump. La mia tesi è che non ci troviamo di fronte a un classico caso di “cambio di regime” — dato che gli Stati Uniti si sono limitati a rimuovere il presidente sostituendolo con il suo vice — né a un tentativo di trasformare il Venezuela in una democrazia.

Proprio quest’ultimo punto spiega perché i neoconservatori siano così insoddisfatti delle mosse di Trump. Il Presidente è convinto di poter usare la formidabile leva economica americana per mantenere a Caracas un governo stabile e collaborativo, funzionale allo sfruttamento delle risorse petrolifere a nostro vantaggio. Niente truppe sul campo, dunque.

Siamo davanti a un imperialismo d’altri tempi, un modello che era tramontato perché del tutto inefficace nell’era dei nazionalismi. Trump e i suoi consiglieri, Marco Rubio in testa, credono di aver trovato una nuova formula per far funzionare l’imperialismo oggi. Io scommetto che falliranno. La speranza è che, quando l’impresa inizierà a vacillare, abbiano il buonsenso di ritirarsi invece di incaponirsi.