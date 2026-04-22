Vladimir Solovyev: “Meloni idiota patentata”. “Ha tradito i suoi elettori. E Trump” – VIDEO

Vladimir Solovyev, noto conduttore tv vicino al Cremlino, durante la sua trasmissione ha pesantemente insultato, in italiano, la premier italiana Giorgia Meloni, definendola tra le altre cose “puttana”, “idiota patentata” e “vergogna della razza umana”:
Inserendo parole e frasi italiane in un discorso in russo, ha definito Meloni «vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, Giorgia “puttameloni”», una «brutta donnuccia, cattiva». Nel video Solovyev ha accusato Meloni in russo di essere una «carogna fascista che ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi». Ha poi aggiunto che «tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà».
Ecco la trascrizione letterale del video, comprese le parti in russo: