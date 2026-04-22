Vladimir Solovyev: “Meloni idiota patentata”. “Ha tradito i suoi elettori. E Trump” – VIDEO

Si sentiva dalle dichiarazioni di Merz. Si sentiva dalle dichiarazioni della razza umana.

Bestie naturale, idiota patentata.

Giorgio puttameloni che brutta donnuccia.

Viva.

Ecco questa Meloni fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si era presentata con slogan del tutto diversi. Beh,

il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale prima aveva giurato fedeltà.

Non c’è bisogno discutere questo punto di vista. Questa è una realtà vera.

Vladimir Solovyov si è scagliato contro la premier italiana Giorgia Meloni durante il suo programma su Telegram Polnyj Kontakt (Full Contact). Il conduttore tv ha insultato e offeso la presidente del Consiglio parlando anche in italiano. L’attacco ha provocato la reazione immediata dell’Italia, che ha subito convocato l’ambasciatore russo Alexey Paramonov. Tanti i messaggi di solidarietà indirizzati a Meloni, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai vari leader politici.

Perché proprio l’Italia?

L’asprezza e la volgarità di tali insulti appaiono senza precedenti nella storia recente, sebbene l’Italia abbia già dovuto subire in passato ingiurie dirette persino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La ricorrenza di queste offensive solleva un interrogativo naturale: perché proprio l’Italia?

Solovyev fornisce una traccia interpretativa: Giorgia Meloni meriterebbe tali epiteti per aver «tradito» Donald Trump. L’accusa suggerisce la convinzione russa che l’Italia fosse ormai acquisita a una linea di sostanziale non ostilità verso l’operato di Putin, proprio in virtù del rapporto speciale con il leader americano.

Appare evidente come Mosca abbia fatto affidamento sulla condotta di due attori dal peso politico considerevole, per quanto non decisivo, negli equilibri di governo romani: la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Entrambi considerati amici di Trump e, per estensione, interlocutori vicini agli interessi del Cremlino.

Ma chi è Vladimir Solovyov?

Vladimir Solovyov, chi è l’anchorman della tv russa che ha insultato Giorgia Meloni

Vladimir Solovyov, 63 anni, è uno dei conduttori di telegiornale più famosi della Russia, dove dal 2012 conduce la popolare trasmissione “Serata con Vladimir Solovyov” su Russia-1. Considerato un megafono dello zar, è sotto sanzioni da parte dell’Occidente.

Il noto anchor della tv russa, nel corso delle sue conduzioni ha lanciato i suoi attacchi contro l’Europa, la NATO e vari leader internazionali. Spesso conduce il programma indossando una giacca con la falce e il martello sovietici. In passato il Dipartimento di Stato Usa lo definì “il più energico propagandista del Cremlino”.