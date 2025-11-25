Xi Jinping telefona a Trump e spinge sul ‘ritorno’ di Taiwan

Il leader cinese Xi Jinping ha sollevato la delicata questione di Taiwan durante una telefonata avuta lunedì con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ufficialmente, la chiamata serviva a consolidare la fragile tregua commerciale tra le due superpotenze, ma Taiwan è stata la protagonista, anche alla luce di una disputa diplomatica durata settimane che ha coinvolto Pechino e il Giappone, alleato strategico di Washington.
Il Ministero degli Esteri cinese ha confermato che il colloquio ha toccato anche altri temi, come l’Ucraina, ma la rivendicazione di sovranità sull’isola è stata centrale. Xi ha spiegato a Trump che il “ritorno” di Taiwan in Cina era “parte integrante dell’ordine internazionale del dopoguerra”, un assetto che, a suo dire, sarebbe stato forgiato dalla lotta congiunta tra Stati Uniti e Cina contro “fascismo e militarismo”. Secondo il Ministero, Xi avrebbe incalzato: “Considerato ciò che sta accadendo, è ancora più importante per noi salvaguardare insieme la vittoria della Seconda Guerra Mondiale”.
Nonostante gli Stati Uniti non riconoscano ufficialmente Taiwan come Stato indipendente, Washington rimane il suo partner e fornitore di armi più cruciale. Dopo la chiamata, Trump ha elogiato sui social media le relazioni “estremamente forti” tra i due Paesi, ma ha evitato di citare la controversa questione taiwanese. Tuttavia, il Ministero cinese ha riferito che Trump, durante il colloquio, avrebbe detto a Xi che gli Stati Uniti “capiscono quanto sia importante la questione di Taiwan per la Cina”.
La risposta di Taipei è arrivata il giorno successivo. Il Premier taiwanese Cho Jung-tai ha replicato senza mezzi termini ai commenti di Xi, dichiarando martedì ai giornalisti che Taiwan “è uno Stato pienamente sovrano” e che “non esiste un’opzione come il ritorno” per i 23 milioni di abitanti dell’isola.
Questa nuova aspra disputa con Tokyo era stata innescata all’inizio del mese dal nuovo Primo Ministro giapponese, Sanae Takaichi, la quale aveva suggerito che il Giappone avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan.
Il Premier Cho Jung-tai ha voluto ribadire la posizione del governo democraticamente eletto: “Dobbiamo sottolineare ancora una volta che la Repubblica di Cina, Taiwan, è un Paese pienamente sovrano e indipendente”. Ha poi concluso con fermezza: “Per i 23 milioni di abitanti della nostra nazione, il ‘ritorno’ non è un’opzione: questo è molto chiaro”. (Nel sistema taiwanese, è il premier a essere responsabile delle operazioni governative quotidiane, mentre difesa e relazioni estere sono in genere di competenza del presidente).
L’offerta di Pechino per un modello di “un paese, due sistemi” non gode di sostegno da parte di alcun partito politico tradizionale taiwanese ed è stata categoricamente respinta anche dal Presidente Lai Ching-te.