Arriva la bufera!

di Emiliano Fittipaldi

Care lettrici, cari lettori,

oggi non vi parlerò della nuova legge elettorale approvata alla Camera. Il Melonellum è una truffa, e su Domani potrete leggere le cronache e le analisi dei nostri esperti sugli effetti del voto di giovedì.

Preferisco invece spiegarvi perché la destra, in modo a mio parere del tutto irresponsabile, ha spostato da mesi il dibattito politico e i lavori del Parlamento quasi esclusivamente sul Melonellum.

Il nostro esecutivo ha un vizietto: preferisce “distogliere” che “governare”. Anche perché amministrare decentemente un grande paese come il nostro presuppone capacità che, ahinoi, Meloni e i suoi ministri hanno dimostrato di avere poco. La distrazione di massa ha dunque un obiettivo preciso: quello di distogliere la nostra attenzione sul conto della crisi che stiamo già pagando, e sul disastro economico globale che rischia di precipitare sulle nostre teste in tempi assai rapidi.

Partiamo dal cortile di casa nostra. In Italia l’Istat ci ha detto pochi giorni fa che il mese scorso l’inflazione è salita al 4,2 per cento, mentre i prezzi dell’energia sono aumentati del 22,3 per cento rispetto a un anno prima. Ovviamente il disagio si distribuisce in modo diverso: chi ha salari ed entrate medie o basse spende una quota maggiore del proprio reddito per le necessità primarie (i prodotti acquistati più frequentemente; lo stesso carrello della spesa ha avuto un impatto ancora più rilevante sul bilancio delle famiglie povere e del ceto medio). Soprattutto, gran parte delle famiglie oggi dispone ancora di meno risorse per difendersi nei tempi ancor più complicati che ci aspettano.

Sappiamo che ora siamo esposti contemporaneamente al costo dell’energia e a quello del denaro, sempre più caro. Ma leggendo le analisi pubblicate nelle ultime settimane sui giornali americani e inglesi, e gli allarmi dei paesi asiatici, non è difficile vaticinare l’arrivo della tempesta perfetta.

L’economista Mohamed El-Erian sul New York Times ha evidenziato come gli Usa sono sì riusciti ad assorbire i colpi scatenati dalla guerra demenziale di Trump all’Iran – con la chiusura di Hormuz prima e dello stretto di Bab el-Mandeb ora – ma aggiunge pure che la lunga resistenza ha ormai prosciugato le riserve economiche di sicurezza, innanzitutto i bilanci e i risparmi delle famiglie con i redditi più bassi.

Inoltre, se è vero che le aziende private statunitensi fanno ancora profitti giganteschi e hanno una vitalità che in Europa ci sogniamo, sono le riserve pubbliche americane che preoccupano moltissimo gli addetti ai lavori. Il debito federale è arrivato a 40mila miliardi di dollari (al 125 per cento del Pil, l’Italia fa peggio di dieci punti circa), mentre il deficit viaggia costantemente intorno al 6 per cento, e nessuno riesce a invertire la sua rotta. Una zavorra che rischia, in caso di tsunami economico, di non dare alcun margine di manovra a Trump e ai suoi ministri. Causa principale, tra l’altro, della spesa pubblica fuori controllo.

El-Erian non fa profezie sul futuro prossimo venturo, ma invita i governi a non comportarsi pensando che la possibile crisi in arrivo sarà come le altre, perché non abbiamo più, «per difendere il futuro, le riserve del passato». Altri esperti sono assai più pessimisti: un analista e grande investitore come Ray Dalio ipotizza uno scoppio della bolla dell’intelligenza artificiale e una crisi del debito inevitabile entro «i prossimi tre anni». Sappiamo che i big dell’high tech si sono già indebitati per oltre mille miliardi di dollari, e che molti fondi privati hanno aiutato la ricerca nel settore. Se l’investimento non fosse ripagato in tempi brevi, lo scoppio di una bolla così mastodontica porterebbe nel burrone non solo i titoli tecnologici, ma gli hedge fund (anche quelli che hanno in pancia i risparmi dei pensionati, per intenderci) e le grandi banche che li hanno finanziati. Con conseguenze drammatiche per l’economia globale.

Cosa fare, dunque, nel nostro piccolo? Certamente non andare avanti come gli struzzi, come abbiamo fatto fino a ora. Baloccarsi per mesi sulla legge truffa varata dal governo, o cincischiare a sinistra su chi deve fare il leader del campo largo e se o quando fare le primarie, in un contesto internazionale di questo tipo, è postura da asilo Mariuccia.

In Europa una crisi del debito si innesterebbe su quella inflattiva che stiamo già vivendo, e i grandi paesi più esposti sono due: in primis la Francia, dove l’alto debito è gravato anche dall’instabilità politica pre-elettorale; e l’Italia, che soffre dei soliti problemi strutturali (vedi l’aumento dello spread) da cui non siamo di fatto mai usciti. Nonostante il governo, va ammesso, sia riuscito a tenere in ordine i conti pubblici più di quello che si temeva.

Il ministro Giorgetti prevede per quest’anno una crescita dell’1 per cento e per il 2027 dello 0,8 per cento. A luglio l’Fmi prevedeva invece solo lo 0,5. Quale piano ha dunque preparato Meloni se le cose andassero peggio delle sue previsioni? La risposta è semplice: nessuno.

L’Fmi giudica il sistema finanziario del nostro paese complessivamente solido, ma in caso di crisi vera il debito elevato restringerà pesantemente lo spazio per intervenire. Il tempo per agire, dunque, è ora.

Il governo deve fare tre cose, subito. La prima è proteggere quegli italiani che non possono essere colpiti da un’altra perdita di reddito. Gli sconti generalizzati sulle accise sono inutili: vanno sostituiti con trasferimenti mirati alle famiglie vulnerabili e ai settori più in crisi.

La seconda priorità è ridurre la nostra esposizione energetica. Per colpa di inerzia incomprensibile e di quattro anni buttati al vento, siamo il paese europeo dove l’energia e le bollette costano di più. Meloni lavori pancia a terra sulle rinnovabili, su norme per autorizzazioni più rapide (spesso sono le regioni governate dalla destra a bloccare impianti eolici e fotovoltaici), sull’efficienza delle reti e sulle riserve. Più di una fonte riservata mi ha spiegato in questi giorni che l’amministratore dell’Eni, Claudio Descalzi, è seriamente preoccupato dal calo delle nostre riserve petrolifere: c’è sempre meno greggio, e in futuro sarà ancora più caro. Essendo l’Italia ancora schiava del fossile, inutile dirvi quali effetti drammatici potrebbero esserci.

Il terzo punto su cui il governo, in questi ultimi mesi di vita, deve concentrarsi è quello di salvaguardare gli investimenti produttivi e completare il Pnrr. Che, ricordo, ha inondato il paese di soldi che dall’anno prossimo non avremo più.

La crisi del debito non è già scritta, ma è un’eventualità sempre più probabile. Prevenirla o quantomeno attutirla richiede una politica consapevole, di lunga visione, fatta di scelte nette sulle coperture e le priorità. Come cittadini dobbiamo chiedere a Meloni, dunque, come intende proteggerci, e con quali risorse. Prima che sia l’emergenza a decidere per noi.

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Emiliano Fittipaldi – Nato nel 1974, è direttore di Domani. Giornalista investigativo, ha lavorato all’Espresso firmando inchieste su politica, economia e criminalità. Per Feltrinelli ha scritto “Avarizia” e “Lussuria” sulla corruzione in Vaticano e altri saggi sul potere.