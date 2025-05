La maggioranza dei tedeschi condivide la valutazione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, secondo cui l’AfD è un partito “sicuramente di estrema destra”. Secondo un sondaggio dell’INSA commissionato dal quotidiano Bild , il 61 percento degli intervistati ritiene il partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla di estrema destra. Solo il 31 percento non è d’accordo con questa valutazione, mentre l’8 percento è indeciso.

Di recente, un approfondito studio dell’Ufficio federale a difesa della Costituzione (non i servizi segreti tedeschi, come si è detto) ha ufficialmente classificato l’AfD come “certamente estremista di destra”, sostenendo che il partito ha un “carattere estremista che disprezza la dignità umana”. Ma l’onda d’urto politica sembra mancare: il 79 percento degli intervistati afferma che la propria opinione sull’AfD non è cambiata a seguito di ciò. Solo il dieci per cento ha affermato che la valutazione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha cambiato l’immagine del partito.

Quasi la metà degli intervistati è favorevole alla messa al bando del partito: il 48 percento è a favore della messa al bando dell’AfD, mentre il 37 percento la respinge. Ciò che è degno di nota è la valutazione delle possibili conseguenze di un simile provvedimento: il 39 per cento ritiene che un divieto sarebbe più dannoso per la democrazia. Solo il 35 per cento ritiene che ciò rappresenti un guadagno democratico, mentre il 16 per cento non si aspetta alcun impatto.