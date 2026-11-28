C’è un filo rosso tecnologico che prova a unire Genova, Roma e Austin, passando per le indiscrezioni sempre più concrete sulla nascita di un nuovo soggetto politico legato a Beppe Grillo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, Andrea Stroppa — analista informatico e referente italiano di Elon Musk — non ha smentito il proprio coinvolgimento nella costruzione di una nuova iniziativa politica insieme al fondatore del Movimento 5 Stelle, limitandosi a definire il progetto un «work in progress».

La formula scelta da Stroppa lascia aperta ogni possibilità e conferma che i contatti non sono affatto episodici. Sempre secondo le ricostruzioni giornalistiche, è già previsto un ulteriore incontro a Roma tra lo stesso Stroppa e Grillo per entrare nel merito del progetto e valutarne i contorni operativi.

Al centro del dialogo tra l’ex garante pentastellato e l’uomo più vicino al patron di Tesla e SpaceX in Italia ci sono temi che da anni attraversano la narrazione del comico genovese: l’innovazione tecnologica, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la transizione verso la mobilità elettrica e la necessità di coinvolgere le nuove generazioni fuori dagli schemi tradizionali dei partiti. Una sintonia culturale e programmatica che ha trovato una conferma pubblica nei giorni scorsi, quando Grillo, dalle pagine del suo blog, ha elogiato apertamente la proposta attribuita a Elon Musk di distribuire azioni di SpaceX ai bambini statunitensi, leggendola come un modello di partecipazione diretta alla ricchezza generata dall’innovazione.

Ciò detto, considerando le recenti scelte politice di Elon Musk – che negli Stati Uniti ha finanziato la campagna per le elezioni di midterm con quasi mezzo miliardo di dollari (senza peraltro che nessuno dei candidati da lui sostenuti fosse eletto) – c’è da chiedersi: per il suo eventuale ritorno in politica, Beppe Grillo comincia a muoversi in un’area di destra? Punta a raccogliere i voti dei MAGA italiani, delusi da Meloni e Salvini?

Il possibile cantiere politico prende forma in una fase di forte tensione per gli equilibri dell’area grillina. Dopo lo strappo definitivo con la leadership di Giuseppe Conte e il contenzioso legale sulla titolarità del simbolo del Movimento 5 Stelle, Grillo starebbe infatti valutando un ritorno attivo sulla scena politica in vista delle prossime scadenze elettorali. L’asse con Stroppa — e, sullo sfondo, la suggestione del modello tecnologico incarnato da Musk — rappresenta per il fondatore del M5S un tentativo di recuperare la spinta originaria degli esordi, quando la rete e la rivoluzione digitale costituivano l’architrave della sua proposta politica.

Resta da capire se questo confronto romano si tradurrà in una lista elettorale strutturata, in un laboratorio culturale o in una nuova piattaforma civica. Per ora, come ammesso dallo stesso Stroppa a Il Giornale, i lavori restano in corso.