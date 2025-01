‘HEIL TESLA’ sulla fabbrica auto di Musk in Germania

Attivisti di sinistra hanno proiettato una gigantografia di Elon Musk che fa il saluto nazista insieme alla parola “heil” sullo stabilimento Tesla di Berlino.

Il Centre for Political Beauty tedesco e il gruppo britannico Led By Donkeys hanno proiettato mercoledì sera sull’edificio alto nove metri una foto di Musk con il braccio teso, come ha fatto lunedì sera durante un comizio di Trump.

Hanno anche proiettato le parole “heil” e “boycott” accanto al grande logo di Tesla, come a dire “heil Tesla” o “boycott Tesla”.

Gli attivisti hanno proiettato un video che mostra i tweet di Musk a sostegno del partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland.

Musk ha affrontato critiche sia in Germania che all’estero per il saluto di lunedì sera, in cui si è schiaffeggiato due volte il petto prima di alzare il braccio teso in aria.

Il Jerusalem Post ha chiesto: “Elon Musk ha fatto Sieg Heil all’inaugurazione di Trump?”, mentre Haaretz, un altro giornale israeliano, ha descritto Musk come se avesse fatto “un saluto romano, un saluto fascista comunemente associato alla Germania nazista”.

Sawyer Hackett, uno stratega democratico, ha dichiarato: “Il nostro nuovo co-presidente Elon Musk fa un saluto nazista nel primo giorno della presidenza Trump”.

Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, ha dichiarato questa settimana: “Ognuno può dire quello che vuole, anche se è un miliardario. Quello che non accettiamo è che sostenga posizioni di estrema destra”.

Musk ha criticato i media che hanno riferito che il gesto è stato paragonato a un saluto nazista.

Led By Donkeys, un gruppo di sinistra che per primo ha attirato l’attenzione per i manifesti contro la Brexit e i tweet di scherno dei leader politici, ha anche proiettato immagini sulla sede europea di Tesla ad Amsterdam mostrando il suo sostegno a Trump.

La fabbrica di Tesla in Germania, uno dei maggiori investimenti stranieri nel settore manifatturiero tedesco degli ultimi anni e l’unico stabilimento europeo dell’azienda, è stata spesso teatro di proteste.

L’anno scorso centinaia di manifestanti hanno sfondato le linee della polizia per raggiungere i cancelli della fabbrica per protestare contro i piani di espansione. A marzo, inoltre, la fabbrica è stata brevemente chiusa da un incendio doloso.

Le proposte di espansione, che prevedono l’abbattimento di mezzo milione di alberi, sono state osteggiate da un referendum della popolazione locale, ma poi sono state approvate.