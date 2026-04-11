Il complotto Renzi-De Benedetti

Il “Bullo” sponsorizza l’ascesa di Silvia Salis così da indebolire Conte e Schlein. L’Ingegnere spinge per sostituire la Meloni con un governo tecnico. Carlo De Benedetti in versione Nostradamus prevede che presto Giorgia Meloni sarà spazzata via.
In un’intervista a Lilli Gruber andata in onda giovedì sera, l’Ingegnere ha sputato veleno contro il presidente del Consiglio, definita, nella mezz’ora scarsa di chiacchiere da salotto su La7, «menzognera di prima qualità», «annebbiata», «infantile» e «sservita in ginocchio da Trump».