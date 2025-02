Il trumpmuskismo ci prova anche in Europa. Musk lancia MEGA

Alcuni hanno risposto entusiasti, altri invece lo hanno invitato a occuparsi delle questioni degli Stati Uniti. Elon Musk, la persona più ricca del mondo, ma non solo: da main sponsor della campagna elettorale di Donald Trump, appena rientrato in carica alla Casa Bianca, consulente dell’amministrazione, a ideologo e visionario dell’ultradestra mondiale. Non gli basta l’America – ed evidentemente neanche il Canada, la Groenlandia, Panama: considerate le mire espansionistiche del suo presidente – ha invitato i cittadini europei a “rendere l’Europa di nuovo grande”.

Lo ha fatto tramite X, il social network ex Twitter, di sua proprietà, lanciando la campagna MEGA, MAKE EUROPE GREAT AGAIN. Derivativo di MAGA, MAKE AMERICA GREAT AGAIN, lo slogan principale delle due campagne elettorali di Donald Trump. Il suo post è stato condiviso nella notte tra sabato e domenica, ha raggiunto 50 milioni di visualizzazioni. Quasi 450mila like, oltre 62mila condivisioni.

Non è la prima volta che Elon Musk entra nelle questioni europee. Ha un ottimo rapporto con Giorgia Meloni: è stato ospite della kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju, e a Palazzo Chigi. Ha contestato la decisione dei tribunali italiani di non convalidare i trasferimenti e i trattenimenti di migranti nei Centri in Albania. “Questi giudici se ne devono andare”, aveva scritto sui social in un momento di grande tensione tra governo e magistratura.

Ha inoltre fatto una lunga intervista – più una cordiale chiacchierata tra amici – di 75 minuti senza contraddittorio con Alice Weidel, la candidata ufficiale alla Cancelleria Federale del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD, Alternative für Deutschland), durante la quale aveva definito il partito “libertario e conservatore, ma dipinto negativamente dai media come estremista”. Avevano definito Adolf Hitler un comunista. Aveva parlato del partito considerato da molti osservatori neonazista come “l’unica salvezza per la Germania”.

La risposta sui social al suo appello di matrice trumpiana – arrivato proprio mentre l’UE alza la guardia contro i dazi statunitensi – non si è fatta attendere: alcuni hanno già condiviso l’immagine del cappellino rosso, ispirato a quelli della campagna elettorale di Trump. Altri invece hanno sciolto l’acronimo in opposizione: MAKE ELON GO AWAY. Non manca la versione italiana: MAKE ITALY GREAT AGAIN. Ironicamente alcuni hanno proposto MAKE EVERYTHING GREAT AGAIN, nel dubbio.