Lega formato Musk: Salvini si affida a Stroppa per le prossime elezioni

Mentre l’ala nordista capeggiata da Luca Zaia chiede al Carroccio di tornare sui territori, il vicepremier sceglie il territorio digitale per tentare il rilancio politico (e mediatico). Strategia dubbia.

Lo statuto della Lega non cambia, ma la squadra di Matteo Salvini sta subendo una rivoluzione. Archiviata la vecchia “Bestia”, e costretto a presiedere il Tavolo dei territori per tenere a bada i malpancisti, il leader leghista ha uno stratega nuovo su cui puntare: Andrea Stroppa, ex golden boy dell’informatica italiana e da sempre longa manus di Elon Musk in Italia.

La campagna elettorale si avvicina, il ritorno al voto nella prossima primavera non è più un tabù. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vuole giocarsi il tutto per tutto. Ha portato l’asticella del risultato al 10 per cento, che oggi assomiglia più a un sogno che a una concreta possibilità. (… continua)

Continua a leggere questo articolo, che fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani a cura di Stefano Iannaccone, in cui vengono svelati i retroscena del palazzo e raccontati gli angoli nascosti del potere. 

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