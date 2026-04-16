Marina Berlusconi: «La mia discesa in campo? Un’idea fantomatica»

“Attacchi? Per me sono medaglie al valore”

“Non so se Corrias abbia una moglie, una figlia, una sorella, ma nel dubbio esprimo loro tutta la mia solidarietà: condividere la vita con un uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente patriarcali – sempre per citare i progressisti, quelli veri – deve essere di certo un faticoso esercizio di resistenza”, scrive ancora Marina Berlusconi. Poi, commentando “gli attacchi” del Fatto Quotidiano, precisa: “Per me sono medaglie al valore, che mi appunto con grande soddisfazione sulla giacca”.

“Certo”, aggiunge, “spiace vedere che in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”.

Marina Berlusconi è la presidente di Fininvest, la holding di famiglia, carica che ricopre dall’ottobre 2005. È anche presidente del Gruppo Mondadori dal 2003 e membro del consiglio di amministrazione di MFE-MediaForEurope (ex Mediaset).