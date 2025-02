Matteo Renzi: «Le sorelle della Garbatella vedono complotti ovunque»

«L’indagine della Corte penale internazionale mi preoccupa, ma è solo la punta dell’iceberg. Quello che non si vede è ancora più pericoloso. Meloni sta distruggendo sistematicamente i legami istituzionali del Paese». Il leader di Italia Viva Matteo Renzi oggi in un’intervista a La Stampa va all’attacco del governo. «Penso anche alla frattura nei servizi segreti, alla Rai usata come megafono, al capo del Dap che se ne va perché Delmastro gli ha fatto terra bruciata intorno, alla Digos che arresta un criminale e loro lo scarcerano», sostiene. Poi, sul caso Almasri, «hanno riportato a casa un torturatore e la premier scappa: folle».

Nordio, Delmastro, Meloni

Da Nordio «più che deluso sono sconvolto: di fatto, è il portavoce di quel sadico giustizialista che è Delmastro. Nordio doveva cambiare il giustizialismo di FdI: invece FdI ha cambiato lui. Non rimanderei mai a casa un torturatore, un violentatore, un killer. Se però c’è un interesse nazionale, il premier va in Parlamento e lo dice. Meloni invece è scappata. Potrebbe essere l’Eni? Se è così, vieni in Aula e lo dici. Ma non puoi dire un giorno l’interesse nazionale e il giorno dopo Nordio dice che lo hanno scarcerato per nullità dell’atto».

Infine, sui servizi segreti: «Le sorelle della Garbatella vedono complotti ovunque: hanno scatenato una caccia all’uomo nelle Agenzie, un ‘dagli all’untore’ assurdo. Ci vorranno anni per riportare il fiume negli argini. Il caso Paragon? Se sono stati i servizi segreti, è grave. Se non sono stati loro, è gravissimo. Il governo non può mentire anche su questo».

Salari, pensioni, sanità

Mentre Meloni «parla di tutto tranne che di salari, pensioni, sanità. Il loro livello istituzionale si vede anche dalle chat in cui definiscono ‘bimbominkia’ il vicepremier Salvini. Io le cose le dico in faccia. Aggiungo che se considero uno ‘bimbominkia’ di sicuro non lo nomino vice presidente. Prima che cattivi, questi della maggioranza sono imbarazzanti».

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Open.Online, che ringraziamo