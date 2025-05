Referendum: “Se i politici ti invitano a non votare, è il momento di farlo”

Ciao a tutti,

da oggi inizia la fase finale della nostra mobilitazione. Abbiamo ancora tantissimi potenziali votanti da conquistare per poter raggiungere il quorum.

L’azione digitale di oggi riguarda la diffusione massiva di uno dei contenuti più efficaci di campagna: “Se i politici ti invitano a non votare, è il momento di farlo”. Questo contenuto ci serve per sensibilizzare al voto e scaldare la fascia dell’elettorato più propensa all’astensione alle elezioni.

Scarica questa card e diffondila su whatsapp e sui tuoi profili social.

Ecco il testo breve per whatsapp:

C’è una cosa che ancora molti cittadini non sanno: l’8 e il 9 giugno si vota. Possiamo esprimerci su 5 quesiti referendari: i primi 4 sul lavoro, il quinto sulla cittadinanza. Dal 1946 a oggi, i referendum hanno cambiato la storia del Paese grazie al voto dei cittadini. Tra pochi giorni avremo la possibilità di decidere sui diritti dei lavoratori e sul diritto alla cittadinanza. Il referendum è l’unico strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. Non lasciare che siano altri a decidere per te. Fai girare questo messaggio!

Qui invece il testo per gli altri social: https://docs.google.com/ document/d/ 1EG45uN4B7VFfzjigATKSNRe4_ xeDkzAD2jDUd1bTFkg/edit?tab=t. 0

Quando chi ha il potere di decidere fa propaganda per l’astensione, vuole togliere alle cittadine e ai cittadini l’unica occasione in cui a decidere sono soltanto loro, senza deleghe ai partiti, al Governo o al Parlamento.

Dal 1946 su 72 referendum abrogativi ben 39 hanno raggiunto il quorum del 50%+1 degli aventi diritto. Eppure, da 14 anni, questo traguardo non viene raggiunto. E’ fondamentale riuscire a invertire la tendenza per riconquistare potere decisionale.

Ricorda anche che puoi attivarti in tanti modi per supportare la campagna, a seconda delle tue possibilità. Segui le indicazioni a questo link. Troverai tanti contenuti da inviare via social e via mail.

Grazie per il tuo tempo e il tuo impegno, a domani!

P.s. Siamo già arrivati a 3.000 attivisti digitali nella community di whatsapp. Vogliamo arrivare a 10.000! Invita altre persone interessate e iscriversi usando questo LINK

Con passione!

Il team del comitato promotore