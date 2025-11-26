Renzi entra nel cda dell’azienda israeliana Enlivex, quotata al Nasdaq

Seguirà lo sviluppo di un progetto legato alle blockchain.

Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L’ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.

“Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.

“Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un’azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro”, dice il leader di Italia Viva. “Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell’emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine”.

La nomina di Matteo Renzi nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics si inserisce in un contesto di diversificazione strategica per l’azienda biotecnologica israeliana, che sta espandendo le sue attività nel settore delle criptovalute e della blockchain. 

Contesto aziendale e finanziario

  • Azienda Biotech: Enlivex Therapeutics è un’azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq e alla borsa di Tel Aviv, nota per lo sviluppo di terapie sperimentali, in particolare per la modulazione della risposta immunitaria e il trattamento della sepsi.
  • Virata strategica: La nomina di Renzi coincide con un’importante iniziativa finanziaria e strategica. L’azienda ha annunciato un collocamento privato di azioni per raccogliere 212 milioni di dollari (circa 184 milioni di euro) per finanziare una nuova piattaforma basata su criptovalute e “mercati predittivi” (Rain prediction markets token treasury strategy). L’ingresso di Renzi nel board è quindi funzionale a questa nuova area di business legata al fintech, non solo alla biotecnologia.
  • Ruolo di Renzi: L’ex presidente del Consiglio, che ricopre la carica a titolo gratuito, si occuperà specificamente di seguire lo sviluppo del progetto legato alla blockchain e ai mercati predittivi, un ambito in cui ha espresso interesse per il potenziale di trasparenza e partecipazione che queste tecnologie offrono. 

Contesto politico e reazioni

  • Ruolo pubblico e privato: La notizia ha generato dibattito in Italia riguardo all’opportunità che un senatore e leader di partito in carica ricopra contemporaneamente un incarico, sebbene non retribuito, in un’azienda privata e quotata in borsa.
  • Trasparenza: Fonti vicine a Renzi hanno sottolineato la gratuità dell’incarico per evitare potenziali conflitti di interesse, un tema spesso sollevato quando figure politiche di alto profilo assumono ruoli nel settore privato.
  • Impatto sul titolo: La notizia della raccolta fondi e dell’ingresso di Renzi nel consiglio ha avuto un impatto positivo sul titolo dell’azienda in borsa. 
La mossa rappresenta un tentativo da parte di Enlivex di combinare l’esperienza di Renzi, probabilmente utile per la visibilità e le relazioni internazionali, con il lancio di un’ambiziosa iniziativa finanziaria e tecnologica nel mondo delle criptovalute.

