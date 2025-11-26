Renzi entra nel cda dell’azienda israeliana Enlivex, quotata al Nasdaq

Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L’ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.
“Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.
“Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un’azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro”, dice il leader di Italia Viva. “Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell’emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine”.
Contesto aziendale e finanziario
- Azienda Biotech: Enlivex Therapeutics è un’azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq e alla borsa di Tel Aviv, nota per lo sviluppo di terapie sperimentali, in particolare per la modulazione della risposta immunitaria e il trattamento della sepsi.
- Virata strategica: La nomina di Renzi coincide con un’importante iniziativa finanziaria e strategica. L’azienda ha annunciato un collocamento privato di azioni per raccogliere 212 milioni di dollari (circa 184 milioni di euro) per finanziare una nuova piattaforma basata su criptovalute e “mercati predittivi” (Rain prediction markets token treasury strategy). L’ingresso di Renzi nel board è quindi funzionale a questa nuova area di business legata al fintech, non solo alla biotecnologia.
- Ruolo di Renzi: L’ex presidente del Consiglio, che ricopre la carica a titolo gratuito, si occuperà specificamente di seguire lo sviluppo del progetto legato alla blockchain e ai mercati predittivi, un ambito in cui ha espresso interesse per il potenziale di trasparenza e partecipazione che queste tecnologie offrono.
Contesto politico e reazioni
- Ruolo pubblico e privato: La notizia ha generato dibattito in Italia riguardo all’opportunità che un senatore e leader di partito in carica ricopra contemporaneamente un incarico, sebbene non retribuito, in un’azienda privata e quotata in borsa.
- Trasparenza: Fonti vicine a Renzi hanno sottolineato la gratuità dell’incarico per evitare potenziali conflitti di interesse, un tema spesso sollevato quando figure politiche di alto profilo assumono ruoli nel settore privato.
- Impatto sul titolo: La notizia della raccolta fondi e dell’ingresso di Renzi nel consiglio ha avuto un impatto positivo sul titolo dell’azienda in borsa.