Renzi entra nel cda dell’azienda israeliana Enlivex, quotata al Nasdaq

Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L’ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.

“Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.

“Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un’azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro”, dice il leader di Italia Viva. “Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell’emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine”.

La nomina di Matteo Renzi nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics si inserisce in un contesto di diversificazione strategica per l’azienda biotecnologica israeliana, che sta espandendo le sue attività nel settore delle criptovalute e della blockchain.

Azienda Biotech: Enlivex Therapeutics è un’azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq e alla borsa di Tel Aviv, nota per lo sviluppo di terapie sperimentali, in particolare per la modulazione della risposta immunitaria e il trattamento della sepsi.

Virata strategica: La nomina di Renzi coincide con un’importante iniziativa finanziaria e strategica. L’azienda ha annunciato un collocamento privato di azioni per raccogliere 212 milioni di dollari (circa 184 milioni di euro) per finanziare una nuova piattaforma basata su criptovalute e “mercati predittivi” (Rain prediction markets token treasury strategy). L’ingresso di Renzi nel board è quindi funzionale a questa nuova area di business legata al fintech, non solo alla biotecnologia.