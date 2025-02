di Savonarock

Parlamento? Che è ‘sto Parlamento? A che serve? Quando lo frequentavo da deputata (pardon deputato) strillavo che bisognava levà le accise e mette er blocco navale. Ma nessuno me stava a sentì. No, via via, che se poi me presento la Schlein me manda la colazione de traverso co’ le liste d’attesa, er salario minimo e la Santanchè. E poi io ormai so’ ‘na statista, ‘na star internazionale. “Yo soy Giorgia, una mujer, una madre, una cristiana y ahora también una globetrotter”. Ammazza come so’ brava a parla’ le lingue. No no, mejo sta’ su un aéreo che ar Parlamento. Ah Mantova’ nun ce sarebbe da fa’ quarche visita su un’isola der Pacífico dove non so’ ancora ita? Dicono che c’hanno er gas e er petrolio. In cambio potremmo mannaje quarche quintalata de sálame made in Italy. Ginevra, fija mía, prepárate lo zainetto che mamma te porta a vede’ la barriera corallina. Alla faccia dei giornalisti ‘sti impuniti, postiamo tanto belle foto sui social. A me nun me ricatta nessuno.