L’ultima rilevazione Ipsos Doxa firmata da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa uno scossone negli equilibri politici italiani, segnato da una flessione dei partiti di governo e da un netto riassetto dei rapporti di forza all’interno dell’opposizione. In un clima condizionato dal dibattito sulla manovra economica, il centrodestra tradizionale perde terreno mentre il cosiddetto Campo largo passa in vantaggio nelle intenzioni di voto, pur restando aperto il nodo delle alleanze future.

Secondo i dati pubblicati dal quotidiano di via Solferino, Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito del Paese ma arretra al 26%. Ancora più marcata è la difficoltà della Lega di Matteo Salvini, che scivola al 5% perdendo 0,6 punti percentuali, stretta tra le tensioni interne e la concorrenza alla propria destra. A compensare solo parzialmente il calo delle due forze principali della maggioranza interviene l’area moderata: Forza Italia cresce leggermente portandosi al 6,5% e consolidando il sorpasso sul Carroccio, Noi Moderati sale all’1%, mentre fa il suo esordio nella coalizione la formazione di Cateno De Luca, Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, accreditata dello 0,8%. Nel complesso, il perimetro del centrodestra di governo si ferma così al 39,3% dei voti validi.

Sul fronte opposto, il dato più rilevante riguarda l’avanzata del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che compie un balzo fino al 15,9%. Una crescita che riduce sensibilmente le distanze dal Partito Democratico di Elly Schlein, in flessione al 19,5%, riaprendo di fatto la partita interna per la leadership della coalizione progressista. Completano il quadro dell’alleanza di centrosinistra Alleanza Verdi e Sinistra, in calo al 5,8%, accanto a Italia Viva e +Europa, entrambe attestate al 2%. Sommando queste forze, il Campo largo raggiunge il 45,2%, accumulando un vantaggio di quasi sei punti percentuali rispetto all’attuale maggioranza.

Fuori dai due poli principali si muovono però variabili decisive per l’aritmetica elettorale. Azione guadagna mezzo punto salendo al 3,5%, ma a pesare sugli equilibri complessivi è soprattutto Futuro Nazionale, il movimento dell’ex generale Roberto Vannacci, che resta stabile all’8%. Come evidenziano le analisi legate al sondaggio, la presenza di questa formazione fuori dal perimetro governativo rende il centrodestra tradizionale numericamente insufficiente da solo, ma un’eventuale intesa elettorale con Vannacci porterebbe aritmeticamente la coalizione al 47,3%, ribaltando il primato del centrosinistra. Dall’altra parte, il Campo largo dispone di numeri competitivi sulla carta ma resta frenato dalle divisioni interne su temi sensibili, dagli aiuti militari a Kiev fino alle politiche fiscali.