7° Conferenza Nazionale Dipendenze 2025

Il 7 e l’8 novembre 2025 si terrà a Roma la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, appuntamento triennale che rappresenta un momento di confronto, analisi e sintesi tra tutti gli attori coinvolti nel sistema delle dipendenze.

Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

L’evento si articolerà in due giornate di lavori, con sessioni plenarie e gruppi tematici paralleli, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, esperti del settore, operatori dei servizi pubblici e privati, ricercatori e organizzazioni della società civile. Tutti i lavori saranno trasmessi anche in streaming sul sito del Dipartimento.

