“Adesso lo sai”, il programma del MIM per prevenire le dipendenze

“Adesso lo sai” è il portale dedicato alla prevenzione delle dipendenze, con un focus sull’uso consapevole dei dispositivi elettronici e sull’educazione ai rischi correlati alle sostanze.

La campagna “Alza gli occhi dallo schermo” nasce per sostenere le comunità scolastiche nel contrasto alla dipendenza da smartphone e dispositivi digitali e per promuovere azioni di educazione civica per il benessere digitale e sociale di tutti gli studenti. L’iniziativa ricomprende anche la prevenzione delle altre tipologie di dipendenza (sostanze stupefacenti e gaming).

All’interno del portale sono disponibili soprattutto video utilizzabili dalle scuole nell’ambito delle attività di educazione civica.