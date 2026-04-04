Al via a Palermo il progetto contro le dipendenze nelle scuole

Il Comune di Palermo avvia il progetto “Noi ci siamo oggi”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione della legalità tra i giovani.
Il percorso è promosso dall’Assessorato all’Istruzione, attraverso l’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con l’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e con l’Istituto Comprensivo Scelsa, scuola capofila del progetto.
Due incontri aperti alla città
Il progetto sarà scandito da due momenti pubblici di confronto:
- Mercoledì 8 aprile: “Noi ci siamo oggi – Incontro con i genitori dei Peer Educator”, evento di avvio e presentazione
- Giovedì 9 aprile: “Noi ci siamo oggi – Giornata dell’ascolto”, momento conclusivo con restituzione delle esperienze
Gli incontri sono aperti alla città e coinvolgeranno studenti, famiglie, scuole e istituzioni.
Educazione tra pari e comunità educante
Al centro dell’iniziativa c’è il modello della peer education, che vede gli studenti diventare educatori dei propri compagni più piccoli.
Un approccio che punta su:
- ascolto e relazione tra pari
- responsabilità condivisa della comunità educante
- prevenzione delle dipendenze
- promozione della cittadinanza attiva
Coinvolte 16 scuole
Il progetto coinvolge 16 scuole cittadine, con l’obiettivo di costruire un percorso educativo strutturato basato sul dialogo e sulla partecipazione attiva dei ragazzi.
Legalità e prevenzione
L’iniziativa è finanziata con risorse dedicate alla promozione della legalità e mira a creare spazi pubblici di confronto, fondamentali per affrontare tematiche complesse come le dipendenze giovanili.
Un progetto che punta a rafforzare il ruolo della scuola e della comunità come strumenti chiave per accompagnare i giovani in percorsi di crescita consapevole.
Fonte: Palermomania.it