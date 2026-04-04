Al via a Palermo il progetto contro le dipendenze nelle scuole

Il Comune di Palermo avvia il progetto “Noi ci siamo oggi”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione della legalità tra i giovani.

Il percorso è promosso dall’Assessorato all’Istruzione, attraverso l’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con l’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e con l’Istituto Comprensivo Scelsa, scuola capofila del progetto.

Due incontri aperti alla città

Il progetto sarà scandito da due momenti pubblici di confronto:

Mercoledì 8 aprile : “Noi ci siamo oggi – Incontro con i genitori dei Peer Educator”, evento di avvio e presentazione

: “Noi ci siamo oggi – Incontro con i genitori dei Peer Educator”, evento di avvio e presentazione Giovedì 9 aprile: “Noi ci siamo oggi – Giornata dell’ascolto”, momento conclusivo con restituzione delle esperienze

Gli incontri sono aperti alla città e coinvolgeranno studenti, famiglie, scuole e istituzioni.

Educazione tra pari e comunità educante

Al centro dell’iniziativa c’è il modello della peer education, che vede gli studenti diventare educatori dei propri compagni più piccoli.

Un approccio che punta su:

ascolto e relazione tra pari

responsabilità condivisa della comunità educante

prevenzione delle dipendenze

promozione della cittadinanza attiva

Coinvolte 16 scuole

Il progetto coinvolge 16 scuole cittadine, con l’obiettivo di costruire un percorso educativo strutturato basato sul dialogo e sulla partecipazione attiva dei ragazzi.

Legalità e prevenzione

L’iniziativa è finanziata con risorse dedicate alla promozione della legalità e mira a creare spazi pubblici di confronto, fondamentali per affrontare tematiche complesse come le dipendenze giovanili.

Un progetto che punta a rafforzare il ruolo della scuola e della comunità come strumenti chiave per accompagnare i giovani in percorsi di crescita consapevole.

Fonte: Palermomania.it