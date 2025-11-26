Bambini iperconnessi: tra 0 e 6 anni il 61,4% usa il tablet o lo smartphone ogni giorno

Secondo una recente indagine condotta da Di.Te. (Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche) su oltre seimila famiglie, la maggioranza dei bambini tra zero e sei anni ha già familiarità con gli schermi: più della metà li utilizza quotidianamente. In molti casi, questo rapporto inizia molto presto: tra i due e i tre anni per oltre il 40%, ma circa un quinto inizia addirittura prima. Alcuni bambini trascorrono diverse ore al giorno davanti a un dispositivo.

Un uso spesso solitario

Il contesto di utilizzo è altrettanto significativo. Otto bambini su dieci usano dispositivi digitali senza la presenza attiva di un adulto. Quando questi vengono tolti, più della metà reagisce con fastidio o rabbia, una parte arriva a vere e proprie crisi di pianto. Alcuni manifestano comportamenti iperattivi o difficoltà di concentrazione; altri richiedono insistentemente di poter tornare allo schermo.

Effetti sul sonno e contesto familiare

Il riposo sembra risentirne: una parte dei bambini fatica ad addormentarsi dopo l’uso dei dispositivi, altri dormono peggio nei giorni di maggiore esposizione. Non mancano casi in cui il dispositivo rimane acceso o vicino al letto durante la notte. Il tutto si inserisce in ambienti familiari dove l’uso del cellulare da parte degli adulti è frequente, anche in presenza dei figli.

Una preoccupazione condivisa da pediatri e psicologi

Lo scenario non passa inosservato agli occhi dei professionisti. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, mette in guardia dal rischio che la tecnologia venga usata per “spegnere” le emozioni, impedendo ai bambini di riconoscerle e gestirle. Dello stesso avviso è Giuseppe Varrasi, pediatra, che richiama l’attenzione sull’importanza del corpo, del linguaggio e delle relazioni nella crescita. Secondo lui, ogni minuto speso davanti a uno schermo va a discapito di questi elementi.

Un appuntamento per discutere i dati

I risultati completi dell’indagine saranno al centro della prossima Giornata Nazionale sulle Dipendenze Tecnologiche e il Cyberbullismo, in programma a Roma il 29 novembre. Un’occasione per riflettere su pratiche diffuse che stanno già lasciando segni nei percorsi di sviluppo.

Fonte: OrizzonteScuola.it