Bonelli da Fedez: “Legalizzate la marijuana”. E fuma uno spinello durante il podcast

Un tiro per dire di legalizzare la marijuana: così il deputato di Avs Angelo Bonelli, ospite del Pulp Podcast di Fedez, si è mostrato davanti alle telecamere di Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, disposto a fumare uno spinello preparato dal rapper.

“Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana… Onore a Bonelli”, dice Fedez mentre passa la canna a Bonelli: “Sì, legalizziamola. La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l’erba”. A quel punto, Fedez fa fare un tiro a Bonelli: “A lei… Un bel tirone”. E dopo il gesto di Bonelli, la battuta di Fedez: “E adesso Bonelli va a Porta Porta”.

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Il commento di Angelo Bonelli

“Non c’era niente di preparato, subito dopo l’intervista con Michele Boldrin, Fedez ha tirato fuori lo spinello e ha chiesto se volessi fumarmelo con lui. Ho detto di sì, perché volevo lanciare un messaggio”: ha commentato il co-portavoce di Europa verde e leader di Avs, interpellato dall’Adnkronos: “La legalizzazione della cannabis è una storica battaglia nostra, non solo perché sarebbe la più grande patrimoniale contro le mafie, evitando anche la criminalizzazione dei giovani e meno giovani che la assumono e la marginalizzazione, al contrario, delle mafie, ma anche perché è utile anche a fini terapeutici. Viene data per esempio ai malati neurologici, come quelli che hanno il Parkinson o l’Alzheimer, o come terapia del dolore”.

Il passaggio in cui Bonelli si fuma lo spinello con Fedez non dovrebbe andare in onda nella puntata di Pulp della prossima settimana, che invece sarà dedicata al confronto del leader di Avs con Boldrin. Piuttosto è stato fatto per essere diffuso sui social, come pre-puntata.

Fonte:

Bonelli da Fedez: “Legalizzate la marijuana”. E fuma uno spinello durante podcast

In realtà l’approccio di Bonelli e Fedez è puramente ideologico, sostengono gli esperti del settore. Esistono studi, anche molto recenti, che dimostrano quanto pericoloso sia fumare marijuana, come un’indagine su oltre 11.000 ragazzi con la quale si è verificato come il consumo di marijuana limiti i progressi nella memoria, nell’attenzione e nella velocità di elaborazione durante una fase cruciale per la crescita. L’articolo può essere letto su questo sito al link qui sotto:

L’uso di cannabis rallenta lo sviluppo cerebrale negli adolescenti: lo rivela il più grande studio condotto negli USA