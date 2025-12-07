L’articolo 18 del decreto Sicurezza finisce davanti alla Corte costituzionale, sulla base di un’ordinanza del gip di Brindisi. I produttori: “Finalmente c’è la possibilità di buttare giù una norma sbagliata”.
Cannabis light, dubbi di incostituzionalità sul divieto. Il ricorso del giudice: “Decida la Consulta”
L’articolo 18 del decreto Sicurezza finisce davanti alla Corte costituzionale, sulla base di un’ordinanza del gip di Brindisi. I produttori: “Finalmente c’è la possibilità di buttare giù una norma sbagliata”.
Di red