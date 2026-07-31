Coltivazioni di cannabis, primato della Calabria. Metà dei sequestri al Sud

«Sul piano quantitativo il 2025 ha mostrato andamenti differenti tra i principali derivati della cannabis: mentre i sequestri di hashish sono aumentati dell’11%, quelli di marijuana hanno registrato una riduzione del 29%, confermando il trend già osservato nell’anno precedente. Parallelamente, l’incremento del numero di piante di marijuana sequestrate, oltre 206.500 (+38% rispetto alle quasi 150.000 del 2024), evidenzia il consolidamento delle coltivazioni sul territorio nazionale, concentrate soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna». Primato per la Calabria, condiviso con le due grandi isole. Lo racconta la relazione 2026 al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze In Italia. Che dà molto spazio al sequestro di stupefacenti, oltre che agli interventi di prevenzione e agli identikit delle vittime delle dipendenze.

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