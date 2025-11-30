Dipendenza da marijuana: è possibile, ecco cosa sapere

La dottoressa Smita Das sente spesso lo stesso mito: con la marijuana non si diventa dipendenti.

L’equivoco si è diffuso sempre di più nel tempo. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per le droghe (EUDA), la cannabis è oggi la sostanza illegale più consumata in Europa.

Ma «la cannabis è sicuramente una sostanza che può dare dipendenza», ha detto Das, psichiatra delle dipendenze alla Stanford University negli Stati Uniti.

Si chiama disturbo da uso di cannabis ed è in aumento: secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) riguarda circa tre consumatori su dieci.

Ecco come capire se tu o una persona cara avete una dipendenza dalla marijuana e quali trattamenti esistono.

Come riconoscere i segnali della dipendenza da cannabis

Se la marijuana interferisce con la tua vita quotidiana, la salute o le relazioni, sono campanelli d’allarme.

«Più si consuma e più è elevata la potenza del prodotto, maggiore è il rischio», ha detto Das.

Il fenomeno è diventato più comune man mano che la cannabis si è fatta più potente negli ultimi anni. Negli anni Sessanta, la maggior parte dell’erba fumata conteneva meno del 5 per cento di THC, il principio attivo che provoca lo sballo.

Secondo l’EUDA, la potenza media del THC è dell’11 per cento per le infiorescenze vendute nell’Unione europea e del 23 per cento per i concentrati.

Il disturbo da uso di cannabis si diagnostica come qualsiasi altro disturbo da uso di sostanze. Si verifica se la persona soddisfa determinati criteri indicati nell’ultima versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il principale riferimento per i professionisti della salute mentale.

Tra questi: bisogno di dosi più alte per ottenere lo stesso effetto, sintomi di astinenza e molto tempo speso per procurarsi o usare la sostanza.

«Quando lo scomponiamo in criteri che riguardano l’impatto dell’uso, diventa tutto più comprensibile», ha detto Das.

Quali sono i diversi livelli di dipendenza da cannabis

Se negli ultimi dodici mesi soddisfi due soli criteri del disturbo da uso di cannabis, i medici parlano di forma lieve. Con sei o più criteri, la forma è più grave.

Secondo dati internazionali, nel 2019 lo 0,5 per cento dei residenti nell’UE tra 15 e 64 anni presentava un disturbo da uso di cannabis.

Le persone possono sviluppare assuefazione e dipendenza: l’assuefazione è fisica, la dipendenza implica cambiamenti nel comportamento.

La marijuana però non colpisce tutti allo stesso modo. La stessa quantità può avere forti ripercussioni sulla vita quotidiana di una persona e nessun impatto su un’altra, ha detto Das.

«Alla fine la domanda è: quanto quella sostanza incide sul funzionamento e sulla vita quotidiana della persona?»

Dove trovare aiuto per la dipendenza da cannabis

Molti consumatori di marijuana si rivolgono a Das dapprima per affrontare altri problemi, come un disturbo da uso di alcol. Poi, racconta, spesso tornano e accennano a una difficoltà con la cannabis.

Li rassicura: per questo disturbo esistono terapie efficaci.

Una è il colloquio motivazionale, una consulenza orientata agli obiettivi che aiuta le persone a trovare la motivazione interna a cambiare comportamento. Un’altra è la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), un percorso che aiuta a mettere in discussione i pensieri negativi e a ridurre i comportamenti disfunzionali.

Anche i programmi in dodici passi, come Marijuana Anonymous, possono essere utili, ha detto Das. Gruppo o non gruppo, poter contare su una comunità di persone che non usano cannabis è comunque una parte importante del recupero.

Dave Bushnell, direttore creativo esecutivo digitale in pensione, ha creato 14 anni fa un gruppo su Reddit. È rivolto a chi, come lui, aveva sviluppato una dipendenza o un’assuefazione alla cannabis e cercava aiuto per uscirne. Il forum di discussione conta 350.000 iscritti e continua a crescere.

Secondo Bushnell, 60 anni, il sostegno tra pari è essenziale per la ripresa, e alcune persone si sentono più a loro agio a parlare online che di persona.

«Sono fumatori di marijuana che si prendono cura di altri fumatori di marijuana», ha detto.

I medici esortano chi ha bisogno di aiuto a chiederlo, che sia a un professionista o a un gruppo di pari.

Fonte: Euronews