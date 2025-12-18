Dipendenze: anche esperti di gioco per dettare le linee guida nazionali

“Si è proceduto alla definizione e alla condivisione dell’elenco di esperti qualificati nel settore delle dipendenze, delle Società scientifiche e delle Associazioni di categoria, per la programmazione di audizioni utili ad apportare ulteriori contributi significativi all’elaborazione della stesura finale delle Linee di Indirizzo.”

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presentando alla Camera dei deputati la “Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” relativa all’anno 2024, che illustra il quadro epidemiologico che descrive il fenomeno correlato al consumo di bevande alcoliche nel nostro Paese, aggiornato al 2023.

Introducendo l’esposizione dei lavori svolti Schillaci annuncia che “sono proseguiti i lavori del ‘Tavolo tecnico per la realizzazione del Piano nazionale di prevenzione in materia di dipendenze’, per l’elaborazione della prima bozza del documento concernente “l’individuazione precoce dei comportamenti problematici correlati all’uso di sostanze psicotrope, al gioco d’azzardo e alle new technologies, predittive di addiction, al fine di assicurare una presa in carico precoce sulla base della valutazione dei bisogni di salute della persona”. Le Linee di indirizzo che verranno individuate, spiega sempre il ministro, saranno quindi presentate in Conferenza unificata.

Fonte: Gioconews