Dipendenze: cosa raccontano davvero i dati di un centro clinico

Quando si parla di dipendenze, i numeri nazionali aiutano a comprendere l’ampiezza del fenomeno. Ma è nei dati dei servizi che quel fenomeno prende forma concreta, diventando fatto clinico, esperienza quotidiana, percorso di cura.

Nel 2025, il Centro San Nicola ha seguito complessivamente 111 pazienti, con 89 nuovi ingressi nell’arco dell’anno. Un dato che, letto isolatamente, può sembrare circoscritto, ma che in realtà restituisce la continuità e la stabilità della domanda di trattamento sul territorio.

Se confrontato con gli anni precedenti, il numero degli ingressi mostra un andamento variabile: in calo rispetto al 2024, ma comunque superiore ai livelli registrati durante il periodo pandemico. Non si tratta di una riduzione del fenomeno, ma piuttosto di una diversa modalità con cui emerge e viene intercettato.

Non solo giovani: il profilo reale dei pazienti

Uno degli aspetti che più si discosta dall’immaginario comune riguarda l’età delle persone in trattamento.

L’età media dei pazienti del Centro San Nicola si colloca intorno ai 39-40 anni. Questo dato suggerisce che, nella maggior parte dei casi, non ci si trova di fronte a situazioni iniziali o sperimentali, ma a condizioni che si sono strutturate nel tempo.

Anche la distribuzione per genere evidenzia uno squilibrio significativo: circa il 77,5% dei pazienti è di sesso maschile, mentre il 22,5% è rappresentato da donne. Una differenza che riflette in parte le dinamiche di accesso ai servizi, ma che invita anche a interrogarsi su eventuali forme di sommerso ancora più marcate nella popolazione femminile.

Un altro elemento rilevante riguarda le modalità di accesso: il 63,1% dei pazienti arriva attraverso i servizi pubblici territoriali. Questo significa che, nella maggioranza dei casi, l’ingresso in trattamento avviene quando il problema è già stato riconosciuto e ha raggiunto un certo livello di gravità o complessità.

Percorsi complessi, tempi necessari

I dati clinici aiutano a comprendere un aspetto spesso sottovalutato: la dipendenza non è un fenomeno rapido, e non può esserlo nemmeno il suo trattamento.

Nel 2025, la permanenza media nei percorsi del Centro San Nicola si è attestata tra i 66 e i 70 giorni. Un tempo che riflette la necessità di intervenire non solo sul comportamento di consumo, ma anche sulle componenti psicologiche, relazionali e sociali che lo sostengono.

In molti casi, il consumo non riguarda una singola sostanza ma si inserisce in un quadro di policonsumo, con combinazioni che rendono più complessa la gestione clinica e richiedono interventi integrati e personalizzati.

Gli esiti: un dato che va letto con attenzione

Tra gli indicatori più significativi emerge quello relativo agli esiti dei percorsi.

Nel 2025, circa il 69,4% dei pazienti ha concluso positivamente il programma terapeutico. Una percentuale rilevante, che evidenzia l’efficacia dei percorsi quando vi è continuità e adesione al trattamento.

Accanto a questo dato, resta una quota di interruzioni o percorsi non completati. Non si tratta semplicemente di “insuccessi”, ma di traiettorie più complesse, in cui il cambiamento richiede tempi diversi e può attraversare fasi di avanzamento e regressione.

Il punto cieco: ciò che non arriva ai servizi

Se i dati clinici aiutano a comprendere chi accede al trattamento, rimane aperta una questione fondamentale: quanti restano fuori?

La maggior parte delle persone che sviluppano un rapporto problematico con le sostanze non entra immediatamente in contatto con i servizi. Spesso mantiene una vita apparentemente funzionale, riuscendo a sostenere lavoro, relazioni e impegni quotidiani, almeno nelle fasi iniziali.

È in questo spazio che si colloca la parte più ampia e meno visibile del fenomeno. Una dimensione che i dati nazionali intercettano solo in parte, e che i servizi incontrano quando il problema è già evoluto.

Dalla statistica alla realtà clinica

I dati nazionali descrivono una tendenza: aumento dei comportamenti a rischio, diffusione del consumo tra i giovani, crescita del policonsumo.

I dati del Centro San Nicola mostrano come queste tendenze si traducano in percorsi reali: persone adulte, storie consolidate, bisogni complessi, tempi di cura definiti.

È proprio nel dialogo tra questi due livelli – epidemiologico e clinico – che diventa possibile comprendere davvero il fenomeno.

Fonte: Centro San Nicola