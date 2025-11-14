Dipendenze, la svolta della stimolazione magnetica

Ad Aosta, il Servizio per le Dipendenze (Ser.D) ha introdotto una nuova terapia all’avanguardia per il trattamento delle dipendenze: la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Questa tecnica, non invasiva e indolore, viene utilizzata in via sperimentale e complementare ai trattamenti tradizionali (come la psicoterapia e i farmaci) per contrastare le dipendenze da alcol, cocaina e gioco d’azzardo patologico.

Come funziona:

La TMS agisce inviando impulsi magnetici direttamente su specifiche aree del cervello, in particolare la corteccia prefrontale dorsolaterale. Questa zona è spesso ipoattiva nelle persone che soffrono di dipendenze, con un conseguente deficit del controllo degli impulsi e della capacità di prendere decisioni. La stimolazione ha l’obiettivo di “riattivare” e riequilibrare questi circuiti neurali alterati, ripristinando una maggiore capacità di autocontrollo e riducendo il desiderio compulsivo della sostanza o del comportamento (craving).

Le dichiarazioni del Primario:

Il dottor Massimo Gaddi, direttore del Ser.D di Aosta, ha spiegato l’importanza di questo approccio: “La dipendenza è una malattia cronica che modifica il cervello. Con la TMS non facciamo altro che intervenire laddove la malattia ha creato uno squilibrio. I primi risultati sono molto promettenti e stiamo osservando una significativa riduzione del craving nei pazienti selezionati”.

I vantaggi evidenziati:

Non invasività: Non è un intervento chirurgico e non richiede anestesia.

Scarsi effetti collaterali: Generalmente ben tollerata, con possibili lievi cefalee passeggere.

Complementarità: Si affianca perfettamente al percorso psicologico e riabilitativo già in atto, potenziandone l’efficacia.

La selezione dei pazienti:

Non tutti i pazienti sono candidati ideali per questo trattamento. Viene riservato a casi selezionati, in cui le terapie convenzionali hanno avuto un’efficacia limitata e dove le caratteristiche cliniche del paziente suggeriscono che la TMS possa essere d’aiuto.

Conclusioni:

L’introduzione della stimolazione magnetica transcranica presso il Ser.D di Aosta rappresenta un significativo passo avanti nell’offerta terapeutica per le dipendenze in Valle d’Aosta. Si tratta di un investimento in tecnologia medica d’avanguardia che punta a fornire una risposta più efficace e moderna a un problema di salute pubblica complesso e diffuso, offrendo una nuova speranza a chi lotta contro la dipendenza.

