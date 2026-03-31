Dipendenze nel Lazio, parte da Viterbo il piano prevenzione

A Viterbo prende ufficialmente il via la prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze, un appuntamento destinato a coinvolgere tutte le province del Lazio con l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno sempre più complesso e diffuso. L’iniziativa segna un passo concreto verso una strategia strutturata di sensibilizzazione e prevenzione, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

All’evento hanno preso parte l’assessore regionale all’inclusione sociale e servizi alla persona Massimiliano Maselli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il presidente dell’ASP ISMA Antonio De Napoli, a conferma di un impegno istituzionale condiviso e trasversale.

Prevenzione delle dipendenze: una priorità regionale

La prevenzione emerge come il pilastro centrale dell’intervento pubblico sul tema delle dipendenze. Non si tratta soltanto di contrastare situazioni già esistenti, ma di costruire un sistema capace di intercettare il disagio prima che si trasformi in emergenza sociale e sanitaria.

Maselli ha sottolineato l’importanza di iniziative diffuse sul territorio, evidenziando come la sensibilizzazione rappresenti uno strumento fondamentale per informare e proteggere i cittadini, soprattutto i più giovani. Il messaggio è chiaro: senza una cultura della prevenzione, ogni intervento rischia di arrivare troppo tardi.

Giovani e nuove fragilità: il nodo centrale

Uno dei punti più rilevanti emersi durante la giornata riguarda il coinvolgimento delle nuove generazioni. Le dipendenze non si limitano più alle sostanze tradizionali, ma includono nuove forme legate al digitale, al gioco e all’isolamento sociale.

Per questo motivo, la strategia regionale punta a sviluppare percorsi educativi e informativi mirati, capaci di parlare il linguaggio dei giovani e di inserirsi nei contesti scolastici e sociali. Investire sulla prevenzione giovanile significa intervenire sulle radici del problema, evitando conseguenze più gravi nel lungo periodo.

Rete tra istituzioni e territorio

Altro elemento chiave è la costruzione di una rete solida tra enti pubblici, associazioni e realtà locali. La collaborazione tra istituzioni e territorio rappresenta un modello operativo indispensabile per affrontare un fenomeno multidimensionale come quello delle dipendenze.

In questo contesto, il ruolo dell’ASP ISMA risulta strategico. L’ente, promotore dell’iniziativa su mandato della Regione Lazio, si pone come punto di riferimento per la progettazione e l’attuazione di interventi concreti e continuativi.

Una legge per istituzionalizzare la sensibilizzazione

La Giornata Regionale delle Dipendenze nasce infatti in attuazione della Legge Regionale n. 5/2025, che ne stabilisce la celebrazione annuale il 6 maggio. Un passaggio normativo che consolida l’impegno della Regione Lazio, trasformando la sensibilizzazione in un appuntamento strutturato e permanente.

L’obiettivo è chiaro: creare continuità e non limitarsi a iniziative isolate. Solo attraverso un’azione costante e coordinata è possibile incidere realmente su un fenomeno in continua evoluzione.

Un percorso che coinvolgerà tutto il Lazio

Dopo Viterbo, la Giornata Regionale delle Dipendenze proseguirà nelle altre province, con eventi, incontri e attività di informazione rivolti alla cittadinanza. Un percorso itinerante che punta a raggiungere capillarmente il territorio, rafforzando il dialogo tra istituzioni e comunità locali.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche sociali orientate all’inclusione e alla tutela delle fasce più vulnerabili. La sfida, oggi più che mai, è costruire una società consapevole, capace di prevenire e affrontare le dipendenze con strumenti efficaci e condivisi.

Fonte: Metrotoday