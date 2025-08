Dipendenze patologiche, via al nuovo Master UnitelmaSapienza

Arriva una nuova importante offerta formativa per contrastare il complesso fenomeno delle dipendenze. Il Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza, presieduto dal Rettore Bruno Botta, ha dato il via libera all’istituzione del Master di II Livello in “Prevenzione, diagnosi e trattamento delle Dipendenze Patologiche”. Il Master è rivolto non solo ai professionisti del settore, cioè medici e farmacisti, ma soprattutto a insegnanti delle scuole, forze dell’ordine, personale sociosanitario che abbiano l’obiettivo di approfondire l’argomento per migliorare la propria prestazione professionale.

L’importanza e l’urgenza di un percorso di questo tipo sono sottolineate dal fatto che la proposta è arrivata direttamente dalla commissione per la prevenzione delle dipendenze dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma e Provincia, che ha dato il proprio patrocinio, e la cui responsabilità scientifica è affidata al professor Antonio Bolognese. Direttrice del Master sarà la professoressa Maria Caterina Grassi della Sapienza Università di Roma.

Per l’avvio ufficiale dell’iter, con la pubblicazione del bando e l’apertura delle preiscrizioni, bisognerà attendere la fine della pausa estiva. L’Ateneo ha infatti programmato le procedure di attivazione per la prima settimana di settembre.

Questa nuova offerta formativa di alta specializzazione va ad arricchire un campo in cui UnitelmaSapienza è già impegnata, affiancando il Master di I Livello su “Le Tossicodipendenze in Prospettiva Multidisciplinare“.

—

Sul sito Italia.co è attiva una sezione dedicata alle Dipendenze, con notizie, commenti e analisi sul tema aggiornati in tempo reale.