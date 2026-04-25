Dipendenze sessuali online in aumento tra i giovani, cybersesso e sexting rappresentano un rischio sottovalutato

Il 48% degli adolescenti, secondo i dati della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) pratica sexting, ovvero lo scambio di messaggi, di foto e video a sfondo sessuale, principalmente tramite cellulare, mentre il 15% soffre di dipendenza ossessiva da cybersesso.
La pratica del sexting e la fruizione crescente di materiale pornografico on-line viene vissuta ormai come routinaria e ludica soprattutto tra i più giovani, non percependone l’estrema pericolosità.
Questo il tema di “Indipendente-mente” di lunedì 27 aprile alle 11.05 su Rai Radio 1.
Tra gli ospiti di Emanuela Ronzitti: Miriam Incurvati, psicologa dell’età evolutiva, presidente dell’associazione progetto Pioneer; Alessandra Graziottin, ginecologa e docente a contratto del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Verona.
In esclusiva, la testimonianza di Simone, ex dipendente da sesso online.
“Indipendente-mente” il programma di Rai Radio 1 che aiuta a orientarsi nel labirinto delle dipendenze, è disponibile anche su RaiPlaySound: https://www.raiplaysound.it/programmi/indipendente-mente