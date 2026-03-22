Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività in relazione alle dipendenze

“ADHD e Dipendenze – Interventi integrati per diagnosi complesse e connesse” è il titolo del convegno organizzato da AIFA Lombardia APS – Associazione Italiana Famiglie ADHD, presso il Salone Estense del Comune di Varese, in Via Luigi Sacco 5, che si terrà Venerdì 15 maggio 2026.

L’evento, a partecipazione gratuita previa iscrizione al link https://forms.gle/P6N1a1gTcngP7kYh7 , è rivolto a medici, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, personale delle strutture e delle strutture che si occupano di dipendenze, infermieri e altre professioni sanitarie, per i quali sono previsti 8 crediti ECM. Inoltre, l’iniziativa è rivolta a familiari e ad adulti che vivono le complessità del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività nella vita quotidiana in relazione con le dipendenze e a chiunque sia interessato all’argomento.

Fonte: associazioneaifa.it