Droghe, social e poliuso: il rischio per i giovani comincia sempre prima

Le dipendenze tra adolescenti e giovanissimi stanno cambiando volto. Si abbassa l’età del primo consumo, cresce il ricorso al poliuso del fine settimana e si diffondono sostanze di nuova generazione che spesso sfuggono ai controlli tradizionali. Accanto a questo, il peso del mondo digitale, delle dinamiche del gruppo dei pari e di nuove abitudini percepite come innocue rende ancora più complesso un fenomeno che intercetta fragilità psicologiche, solitudine e bisogno di appartenenza.

In questa intervista Antonio Bolognese, professore onorario di Chirurgia generale alla Sapienza Università di Roma e responsabile scientifico della Commissione Prevenzione delle Dipendenze OMCeO Roma, e Alessandro Vento, psichiatra, responsabile del Centro di Salute Mentale Asl Roma 2 di via Monza e presidente dell’Osservatorio sulle dipendenze e altri disturbi sottosoglia, spiegano quali sono i segnali d’allarme da non sottovalutare, quali danni l’uso di alcol e droghe può provocare in un organismo ancora in crescita e perché oggi la prevenzione deve abbandonare toni moralistici e puntare su ascolto, credibilità e peer education. Un lavoro che si inserisce in un progetto attivo tra il 2022 e il 2026 in cinque regioni italiane, con il coinvolgimento di oltre 6.000 studenti, insieme a genitori, insegnanti, allenatori e atleti.

Prof. Antonio Bolognese

1. Professore, quando parliamo di dipendenze da droghe tra i giovani, quali sono oggi i segnali più preoccupanti che state osservando?

L’anticipazione del fenomeno ad un’età sempre più precoce (ovvero il primo consumo di alcolici e cannabis già alle scuole medie), associato ad un effetto di anticipazione promosso dai social con dipendenza dagli smartphone e, subito dopo alle scuole superiori, il passaggio al consumo molto diffuso di altre sostanze psicoattive di nuova generazione (come, ad esempio, la cocaina crack fumata oppure la cocaina rosa). La drammatica precocità di tutto ciò interferisce con la maturazione del cervello in maniera proporzionale alla precocità dell’età del primo consumo, nella fascia 10-25 anni. Inoltre, ci impensierisce molto la diffusione di sostanze ultrapotenti sotto “mentite spoglie”, come, ad esempio, i nuovi dispositivi elettronici che erogano sali di nicotina a giovanissimi, con un mercato che cerca di convincerli attraverso messaggi di marketing che sono meno dannose delle sigarette tradizionali, fatto che è falso poiché inducono maggiormente dipendenza.

2. Rispetto al passato, è cambiato il modo in cui gli adolescenti e i giovani adulti si avvicinano alle sostanze?

Sì, oltre all’età del primo consumo che è cambiata, è cambiata anche la modalità di assunzione degli psicotropi che prevede la binge nel fine settimana (ossia abbuffata di grandi quantitativi – ad esempio di alcool) e anche il poli-uso, ossia il mix di diverse cose in base all’effetto desiderato. I più esperti vengono definiti “psiconauti” per la loro capacità di gestire autonomamente sostanze, purtroppo talvolta con effetti fatali oppure con gravi crisi comportamentali e psichiatriche.

3. In che senso le nuove droghe o i nuovi contesti di consumo rendono il fenomeno più difficile da intercettare?

Per prima cosa le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) non sono rintracciabili con i comuni test tossicologici negli ospedali o in altri servizi clinici, oppure dalle forze dell’ordine. Per rilevare queste NPS servono tossicologi esperti che facciano delle ricerche mirate, altrimenti diventa come cercare un ago nel pagliaio. Inoltre, sono contesti dove le persone non parlano volentieri di quello che prendono, per diffidenza e paura delle conseguenze. Infine, molte di queste sostanze sono vendute online prima che vengano regolamentate, ossia sono in un’area grigia.

4. Molti ragazzi tendono a sottovalutare i rischi, soprattutto quando si parla di uso occasionale. Quali possono essere invece le conseguenze reali, anche dopo consumi apparentemente sporadici? Esistono alcune sostanze dove i rischi sono molto elevati già dal primissimo consumo, come ad esempio l’MDMA-Ecstasy oppure i catinoni sintetici come il mefedrone, i cannabimimetici sintetici (le c.d. Spice Drugs) o la cocaina rosa, ma anche la cocaina stessa. Tutte queste possono dare effetti devastanti, talvolta fatali, già dalle primissime esperienze di consumo. E comunque molte altre determinano una grave dipendenza a stretto giro, come la cocaina da fumare (crack) e quindi i ragazzi si trovano in trappola senza neppure aver avuto il tempo di rendersi conto dei rischi. Idem con lo smartphone, promotore di scommesse online e dipendenza da social, oltre che disorganizzatore della sintonizzazione tra le persone.