Fentanyl, oppioide 50 volte più potente dell’eroina che fa strage negli Usa

Modena, 22 dicembre 2025 – E’ arrivato anche nella nostra città seppur, per il momento, in quantità limitate. La Regione Emilia Romagna, però, è già pronta a ‘combattere’ il fenomeno. Parliamo del Fentanyl, potente oppioide sintetico finito sotto i riflettori internazionali per la sua presenza sui mercati illegali in diverse forme, liquide e in polvere. Il Fentanyl è 50 volte più potente dell’eroina e può avere conseguenze letali: viene definito “droga degli zombie” ed è nato come farmaco usato nella terapia del dolore.

Il monitoraggio attivato in Emilia-Romagna

Via via il consumo ha iniziato a dilagare negli Stati Uniti, dove si iniziano a contare numerose vittime di overdose. Seppur in Europa ancora non sia un’emergenza, iniziano ad emergere i primi assuntori. Dal monitoraggio attivato in Emilia-Romagna tra ottobre 2024 e gennaio 2025 emerge, su oltre 12mila screening eseguiti dalle Ausl di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Ferrara e della Romagna, i soggetti positivi sono stati 16, pari allo 0,2%“. Prevalentemente maschi (12 su 16), con un’età media di 45,2 anni e già utilizzatori di altre droghe. Un consumo limitato, dunque ma che potrebbe esplodere. Per questo l’Emilia-Romagna ha messo a punto un piano strategico da far scattare nel caso di diffusione sul territorio regionale del Fentanyl, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati. Il documento sul piano strategico è stato approvato nell’ultima seduta e prevede il coinvolgimento a più livelli di tutte le strutture sanitarie di prevenzione e assistenza.

Fonte: Il Resto del Carlino