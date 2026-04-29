Gioco online, aumentare la tassazione per finanziare Fondo dipendenze patologiche

In 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stato avviato l’esame del ddl di conversione del d-l n. 38/2026 in materia fiscale ed economica, illustrato dai senatori Borghesi e Zedda.

Un emendamento presentato dai senatori Magni, De Cristofaro, Cucchi (Misto) prevede l’incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi.

Ecco il testo integrale:

12.0.9 MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: « Art. 12-bis. (Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)

A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011 (di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari; di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo., è incrementata di cinque punti percentuali ndr.). Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all’articolo articolo 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. ».

Fonte: AGIMEG