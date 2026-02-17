EVENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PSICOANALITICA ITALIANA
Giornata nazionale sul tema dell’addiction
“L’ascolto psicoanalitico delle dipendenze: un dialogo possibile”
SPI – Roma, Via Panama 48
h. 10:00 – 17.00
La giornata si terrà sia in presenza (massimo 100 partecipanti) e online su piattaforma zoom
Iscrizione gratuita ma obbligatoria cliccando QUI
Per ulteriori informazioni:
Email: info@spiweb.it
https://www.spiweb.it/event/giornata-nazionale-sul-tema-delladdiction-lascolto-psicoanalitico-delle-dipendenze-un-dialogo-possibile-roma-e-zoom-21-02-2026/