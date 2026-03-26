“I social creano dipendenza sui minori”: sentenza storica condanna Meta e Google

Meta e Google sono state ritenute responsabili in una causa legale storica che ha stabilito come le piattaforme di social media siano progettate per indurre dipendenza nei bambini, esponendo i colossi tecnologici a sanzioni in migliaia di rivendicazioni analoghe presentate in tutti gli Stati Uniti.

Mercoledì, dopo nove giorni di deliberazione, la giuria del processo di Los Angeles ha emesso un verdetto stabilendo che le piattaforme di Meta, come Instagram, e YouTube di Google sono dannose per bambini e adolescenti e che le società hanno omesso di avvertire gli utenti dei pericoli.

La giuria ha riconosciuto 3 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni alla querelante ventenne, la quale ha sostenuto che la dipendenza dai social media durante l’infanzia abbia compromesso la sua salute mentale — portando a stati di ansia, depressione e dismorfismo corporeo.

Il caso costituirà un precedente per una valanga di cause simili ed è stato paragonato al giro di vite degli anni ’90 contro le grandi multinazionali del tabacco (Big Tobacco). Migliaia di singoli individui, distretti scolastici e procuratori generali statali hanno presentato istanze analoghe contro le piattaforme di social media chiedendo danni e modifiche alla progettazione dei servizi.

La giuria ha assegnato un totale di 6 milioni di dollari di danni. Meta è stata ritenuta responsabile per il 70% della somma — pari a 4,2 milioni di dollari — mentre la responsabilità di Google è stata fissata al 30%.

Meta ha dichiarato: “Siamo rispettosamente in disaccordo con il verdetto e stiamo valutando le nostre opzioni legali”.

“Siamo in disaccordo con il verdetto e intendiamo presentare appello. Questo caso travisa la natura di YouTube, che è una piattaforma di streaming costruita in modo responsabile, non un sito di social media”, ha affermato un portavoce di Google, José Castañeda.

Snap e TikTok hanno raggiunto un accordo per cifre non divulgate prima del processo.

Il verdetto rappresenta un ulteriore colpo per Meta dopo che martedì una giuria del New Mexico l’ha ritenuta responsabile per non aver protetto i minori da contenuti sessualmente espliciti, adescamento e traffico di esseri umani. La società è stata condannata al pagamento di 375 milioni di dollari in sanzioni civili, ma ha annunciato che presenterà appello contro la decisione.

L’ondata di azioni legali negli Stati Uniti si inserisce in una reazione globale contro le Big Tech che ha visto Spagna e Australia vietare l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. Anche il Regno Unito e la Francia stanno valutando misure simili.

L’Unione Europea sta indagando se i social media danneggino il benessere fisico e mentale degli utenti utilizzando funzioni che creano dipendenza, come i feed a scorrimento infinito, per aumentare il coinvolgimento e mostrare così un numero maggiore di inserzioni pubblicitarie.

Il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, è stato il dirigente di più alto profilo a testimoniare nel caso di Los Angeles. Egli ha ammesso di aver annullato il divieto sui filtri estetici di Instagram — nonostante il parere degli esperti secondo cui incoraggerebbero il dismorfismo corporeo — poiché era più preoccupato per la “libertà di espressione”.

Zuckerberg ha inoltre affermato che Meta non fissa più obiettivi interni per il tempo trascorso dagli utenti sulla piattaforma. Alla giuria sono stati mostrati documenti interni del 2013 e del 2022 in cui lui e altri dipendenti dichiaravano esplicitamente che incrementare il tempo di permanenza era un obiettivo o un traguardo fondamentale, anche tra gli utenti adolescenti.

Altre e-mail mostrano come i dipendenti riconoscessero la potenziale natura additiva della piattaforma social. “Instagram è una droga… Siamo fondamentalmente degli spacciatori”, ha scritto un ricercatore in un messaggio. Lo stesso ha aggiunto che il capo di Instagram, Adam Mosseri, “è andato fuori di testa” quando è stato sollevato il tema delle scariche di dopamina derivanti dall’uso dei social media.