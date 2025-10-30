9ª Giornata Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo
Data: 29 Novembre 2025
Luogo: TEATRO PALLADIUM UNIVERSITÀ ROMA TRE, ROMA
La Trappola Invisibile
Crescere nell’epoca degli schermi: tra seduzione digitale e bisogno d’amore
L’evento è un’occasione di grande importanza per discutere l’impatto della tecnologia sulla vita quotidiana dei ragazzi, con interventi di esperti provenienti da diverse aree di competenza. Saranno esplorate tematiche che toccano la salute, lo sviluppo sociale, le competenze digitali e il rapporto tra tecnologia e creatività.
Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione: La Trappola Invisibile