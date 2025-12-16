La cannabis “light” che uccide. Rilevata una sostanza altamente tossica nei prodotti legali

È allarme rosso nel mercato della cannabis legale. Una sostanza tossica e potenzialmente letale è stata identificata in prodotti venduti come “light”. Quelli, per intenderci, che dovrebbero essere innocui, sicuri e privi di effetti psicoattivi. Questo stando all’ultima avvertenza ufficiale del Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe, dipendente dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infiorescenze, resine e altri prodotti etichettati come cannabis a basso contenuto di THC, sono risultati contaminati con MDMB-PINACA. Un cannabinoide sintetico ad altissima potenza, che non ha nulla a che vedere con la canapa naturale.

L’MDMB-PINACA è una molecola artificiale progettata in laboratorio. E’ stata usata in passato in droghe sintetiche per mimare gli effetti del THC, ma con potenza molto superiore e profili di rischio drastici. Tra gli effetti collaterali, confusione mentale, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. In Europa hanno già registrato casi gravi e perfino un decesso collegabile al consumo di prodotti modificati con questa sostanza.

La cosa più inquietante? Non c’è modo di riconoscerne la presenza a occhio nudo. Quelle confezioni che nei negozi o online appaiono innocue, certificate come “light”, potrebbero invece contenere un composto che agisce sul sistema endocannabinoide in modo imprevedibile e pericoloso. Le autorità italiane hanno emesso l’allerta alla rete di monitoraggio nazionale proprio perché i consumatori possono crederla cannabis legale, mentre invece ingeriscono o inalano un cannabinoide sintetico molto potente.

Questa notizia scuote un mercato che fino a poco tempo voleva farsi percepire come “sicuro” e di ottima alternativa alla sua versione illegale. La scoperta di una sostanza così potente in prodotti che dovrebbero essere innocui apre interrogativi sulle filiera dei produttori. Ma anche sui controlli di qualità, e sulla vigilanza delle autorità sanitarie. Consumatori, negozianti e istituzioni adesso sono costretti a fare i conti con un fenomeno che trasforma la cannabis light, almeno potenzialmente, da prodotto soft a bomba chimica invisibile.

Fonte: TriesteNews