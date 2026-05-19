La mostra fotografica “Connessioni” alla Maggiolina a Roma

Verrà inaugurata giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18.30 presso La Maggiolina a Roma – via Roberto Bencivenga, 1 (in zona Montesacro/Batteria Nomentana) – la mostra fotografica collettiva di Target Lab Ets Connessioni, a cura di Alessandro Lisci e Giuliano Bertazzoni, in collaborazione con l’Associazione Culturale La Maggiolina, e finanziata con il 5xMille devoluto a Target Lab Ets. Organizzazione generale e Ufficio Stampa a cura di Target Lab Ets. Ingresso libero senza prenotazione.

Interverranno il Prof. Antonio Bolognese (responsabile scientifico Commissione per le Dipendenze OMCeO di Roma), il Prof. Alessandro Vento (psichiatra, presidente dell’Osservatorio sulle Dipendenze. Referente del Centro di Salute Mentale D7/Monza ASL Roma 2), e Pino Nazio (sociologo, giornalista e scrittore). Letture di Pietro Ortensi. Modererà Alessandro Lisci (presidente di Target Lab Ets).

Live Music con la cantautrice Shizarina accompagnata da Francesco Lilli (basso), Gaetano M. Mariani (chitarra), Rocco Patierno (tastiera), Francesco Topo (sassofono) Fabio Del Pizzo (batteria).

Espongono: Alessandra Berto, Giuliano Bertazzoni, Mario Barile, Deborah Italia, Alessandro Lisci, Annamaria Pieri, Mariana Barros, Daria Collachi, Maria Di Lella, Sabina Padoa, Daniela Pepino, Stefano Blasi, Fausto Lubatti, Roberta Cavallarin, Marta Fabris, Pietro Coppa, Gloria Santoro, Claudio Polvanesi Irene Vallerotonda, Antonio Molinari, Sara Franzè, Pina Treccozzi, Annalisa Morrone, Federica Mastrodonato.

Connessioni è un reportage fotografico collettivo realizzato dai fotografi iscritti a Target Lab Ets nell’ambito di Dipendi da Te. Liberi Dentro, la campagna di sensibilizzazione contro le dipendenze a 360 gradi ideata e promossa da Target Lab Ets presentata lo scorso 17 marzo presso la sala del Consiglio Municipale Roma III.

«Connessioni intende presentare al pubblico il fenomeno di massa dell’utilizzo intensivo degli smartphone che attraversa le generazioni, i ceti sociali, i livelli culturali; mostrandone i pro e i contro e quanto ormai, questo utilizzo, si è tradotto in una vera e propria “dipendenza”, con effetti in molti casi dannosi se non patologici.

Per questo motivo e per comprendere meglio la portata sociale e sanitaria di questo fenomeno abbiamo richiesto, nel presentare la mostra, anche la partecipazione del Prof. Antonio Bolognese, resp. scientifico della Commissione per le Dipendenze OMCeO di Roma, il quale ha recentemente dichiarato: Le statistiche internazionali ci dicono che le dipendenze da social media, smartphone e tablet emergono sempre più precocemente e hanno lo stesso meccanismo neurobiologico delle dipendenze da sostanze. del Prof. Alessandro Vento Psichiatra, Presidente dell’ Osservatorio sulle Dipendenze e referente del Centro di Salute Mentale D7/Monza ASL Roma 2; dello scrittore e sociologo Pino Nazio.

Le dipendenze di ogni genere costituiscono, oggi come oggi, una vera emergenza sociale dai tratti spesso silenti e con risvolti devastanti sulle persone e la società.

Target Lab Ets, Laboratorio Sperimentale di Fotografia e Comunicazione, ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro le dipendenze in tutte le sue espressioni dal titolo “Dipendi da te. Liberi dentro” inizialmente con la pubblicazione sul sito d’informazione www.romaoggi,eu di un’intervista al prof. Mauro Ceccanti, ex direttore del servizio di alcologia del Policlinico Umberto I di Roma; e della dott. GabriellaVivino, centro antiveleni del medesimo Policlinico (entrambi realizzate da Giuliano Bertazzoni, socio di Target Lab Ets) ed un report sulle dipendenze affettive ad opera della psicologa Elisabetta Pession, apparse su Romaoggi.eu.

Questa campagna nata dal basso e dall’incontro di varie figure interessate ad affrontare il problema (genitori, educatori, cittadini e soggetti affetti da dipendenze) si svolge attraverso la pubblicazione di contenuti informativi, realizzazione di mostre fotografiche con incontri dibattito alla presenza di esperti, realizzazione di progetti e laboratori fotografici per veicolare temi e argomenti inerenti.

Il 17 marzo 2026 presso la sala del Consiglio del Municipio Roma 3 è stato realizzato un primo incontro sulle dipendenze con un intervento del prof. Giuliano Bertazzoni, che ha offerto una panoramica attuale del fenomeno, e dell’assessora alle politiche sociali M.Concetta Romano, che ha illustrato la tipologia d’intervento sul territorio del municipio. La fotografa Lucia Torrente, socia Target Lab Ets, ha esposto una mostra dal titolo “Ciò che resta”. Un’indagine visiva sulla dipendenza affettiva come forma di lutto: ciò che resta quando il legame viene meno» (Alessandro Lisci)

Target Lab Ets è un’ associazione culturale ente terzo settore, reg. 4338/3/2021 CF. 96498910585 – Iscriz. RUNTS 30/12/2022), fondata e presieduta da Alessandro Lisci, fotoreporter freelance, e composta dal seguente comitato scientifico: Simonetta Baroni (storica dell’arte), Franco Bottoni (tipografo), Michele Brescia (storico dell’Arte), Fabiana Cambiaso (architetta), Allan Ceen (urbanista), Marco Geppetti (fotografo professionista), Paola Ortensi (politiche rurali ed agricole), Maurizio Paradisi (sport).

Target Lab Ets è stata presentata al pubblico ed alla stampa il 6 dicembre 2021 presso la sala Walter Tobagi della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sede nazionale di Roma, con Paolo Conti del «Corriere della Sera», Vittorio Morelli dell’Agi, Marco Geppetti e Andrea Denzi della Marcello Geppetti Media Company srl.

Fonte: Agrpress