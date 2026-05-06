Lazio, prima edizione della Giornata Regionale delle Dipendenze

L’ASP ISMA, su mandato della Regione Lazio, sta organizzando la prima edizione della Giornata Regionale delle Dipendenze, istituita dalla Legge Regionale n. 5/2025 e resa operativa con Delibera di Giunta n. 1136 del 27 novembre 2025, che ne fissa la celebrazione al 6 maggio di ogni anno.

La Legge n. 5/2025 ha introdotto la Giornata Regionale delle Dipendenze con l’obiettivo di promuovere prevenzione, informazione e sensibilizzazione su un fenomeno sempre più complesso e in evoluzione, che riguarda non solo le dipendenze da sostanze, ma anche le nuove dipendenze comportamentali, con particolare attenzione alle dipendenze digitali dei minori. L’iniziativa si configura non come un evento isolato, ma come l’avvio di un percorso annuale di formazione, confronto e partecipazione attiva tra istituzioni, enti, servizi e comunità territoriali.

Questo percorso prevede quattro tappe – Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina – a contatto con il territorio, nei capoluoghi di provincia del Lazio. In questo contesto l’evento di Roma del 6 maggio sarà sintesi di un percorso condiviso con l’intera regione, una tappa finale e un punto di partenza allo stesso tempo, per un racconto di più ampio respiro.

Nel programma dell’evento del 6 maggio, visualizzabile alla pagina https://www.giornataregionaledipendenze.it/deep-tappa-conclusiva-roma-6-maggio-2026/, è prevista tra gli altri anche la partecipazione di Antonio De Napoli, Presidente ASP ISMA, Azienda Pubblica Servizi alla Persona Istituti S. Maria in Aquiro, Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Ciani, Segretario Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio e tra i relatori Alessandro Vento, Presidente Associazione Osservatorio Dipendenze.